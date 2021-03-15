Крымский кейс: какие шаги должна сделать власть, чтобы вернуть АРК

Украинские власти актуализировали в последнее время "крымский кейс". Сообщается о проекте Стратегии деоккупции и реинтеграции АРК и Севастополя, идет активная подготовка к саммиту "Крымской платформы". С чем связана такая активность именно сейчас? Какие еще рычаги усиления давления на РФ следует использовать? Разобраться с этими вопросами порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В рамках Крымской платформы нужна внутриукраинская площадка для формирования международной повестки дня

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко отмечает: "За пять лет правления президента Порошенко, он редко вспоминал о Крыме. Разве что в "дежурных" обращениях – новогоднем, на День независимости. При этом реально для деоккупации полуострова не делалось ничего. И то, что хотя бы на втором году правления новая власть стала поднимать вопросы Крыма – это хорошо. И Крымская платформа в этом ракурсе — важная инициатива. Она возвращает внимание наших зарубежных партнеров к теме Крыма, втягивает их в этот процесс".

Но у Крымской платформы, по мнению Андрея Сенченко, есть изъян, который следует устранить.

"Основные усилия в рамках Крымской платформы предпринимает Министерство иностранных дел. Но важно, чтобы то, что будет предлагаться нашим зарубежным партнерам в ракурсе совместных действий по возвращению Крыма в Украину, проходило экспертизу внутри нашей страны, имело поддержку украинского общества. Прежде всего – крымчан. Тех, кто вынужденно выехал с оккупированного полуострова. Так что в рамках Крымской платформы нужна внутриукраинская площадка для формирования международной повестки дня. И формировать ее (до обсуждения с международными партнерами) должны не чиновники, для которых это просто работа, или очередные борцы за грантовые подачки, а вынужденные переселенцы — политики, общественные деятели, журналисты, каждый день, все семь лет российской агрессии, воюющие за Крым. Те, для кого Крым — это часть жизни", — подчеркивает экс-зампредседателя Совмина АРК.

Он акцентирует, что Стратегии деоккупции и реинтеграции АРК и Севастополя пока нет в общем доступе. Но отмечает важность того, что она вообще появилась.

"Буду судить не по словам, а по действиям. И одно из перезревших действий, которого ждем – принятия закона об ответственности за преступления на оккупированных территориях. Это касается и Крыма, и Донбасса, — говорит Андрей Сенченко. — Нужно как можно быстрее и понятнее объяснить людям (и закрепить законодательно), кого страна считает жертвой оккупации и агрессии, а кого — преступником. Это будет эффективный механизм борьбы за Крым и Донбасс. Он станет расшатывать конструкцию оккупантов, привлекая крымчан и жителей оккупированных районов Донбасса на нашу сторону. А сейчас у них в головах – каша. Они не знают, кому и какие будут предъявлены претензии. Это работает против Украины, против возвращения территорий", — поясняет глава ВОД "Сила права".

Он считает, что не следует обращать внимание на реакцию РФ на подобные инициативы.

"В Кремле упорно талдычат, что Крым — их территория и тут, мол, нечего обсуждать. Пусть себе талдычат. А нам надо, не обращая на это внимания, формировать проукраинскую позиции международных партнеров. И понимать, что Крымская платформа и принятая Стратегия сами по себе не могут быть механизмами возвращения Крыма. Важно добиваться усиления санкции против РФ, доведя их до уровня, неподъемного для агрессора", — резюмирует Андрей Сенченко.

Нужно работать и над другими важными юридическими позициями в рамках противодействия российской агрессии

Руководитель Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко сравнивает две "крымские резолюции" ООН – от 2014 года и от 2020 года. Результат – неутешительный для нашего государства.

"В марте 2014 года резолюцию Генассамблеи ООН, которая подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признает законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя (основывающегося на результатах т.н. "общекрымского референдума", состоявшегося 16 марта 2014-го), из 193 стран-членов ООН поддержали 100. А в декабре 2020-го лишь 63 страны во время сессии ГА ООН поддержали резолюцию по проблеме милитаризации АРК, Севастополя, а также акватории Черного и Азовского морей. Как видим, тенденция тревожная. Крым уходит с мировой повестки дня. И тему нужно максимально актуализировать", — подчеркивает Богдан Устименко.

По его мнению, Крымская платформа – неплохой шаг в этом направлении. Хоть Богдан Устименко считает более эффективным делать упор на Будапештском меморандуме, имеющем серьезный юридический вес и отвечающим всем критериям международного договора.

"Да, наши ключевые союзники, как я понимаю, поддерживают инициативу украинской власти касательно Крымской платформы. И на соответствующем форуме 23-24 августа надеемся увидеть солидные делегации. При этом, насколько я слышал, Крымская платформа содержит, в основном, позиции, связанные с защитой прав человека. Это, безусловно, важно. Но нам надо работать и над другими важными юридическими позициями в рамках противодействия российской агрессии", — уверен Богдан Устименко.

Украинский институт морского права и безопасности, директором которого он является, предложил власти ряд подобных мер правового характера.

1. Необходимо принять закон о внутренних водах и территориальном море с определением координат серединной линии.

2. Запретить судоходство в территориальных водах вокруг аннексированного Крыма, рассмотрев отдельные варианты для международных морских коридоров (нельзя, к примеру, ограничивать судоходство в Керченском проливе).

3. Начать принудительную переговорную процедуру с РФ в плане определения морских границ между Украиной и Россией в Азовском и Черном морях, Керченском проливе. Можно привлечь и Грузию, которая из-за оккупации части территорий, в том числе и своего моря, Россией, оказалась в схожей с нашей страной ситуации.

4. Подать против РФ массовые иски на основании т.н. "Соглашения о взаимной защите инвестиций". Наши госпредприятия, корпорации могут просто завалить РФ исками, ведь они из-за захвата россиянами Крыма потеряли огромные активы. Речь о железнодорожных вокзалах и ветках, о морских и аэропортах, огромном количестве недвижимости, земель и полезных ископаемых. Нужно требовать компенсации со страны-агрессора. Уже была подобная позитивная практика, но массовости пока нет. Не уделяем на государственном уровне этому критично важному вопросу надлежащее внимание.

5. Внести изменение в закон о нацбезопасности Украины, дополнив его несколькими предписаниями, связанными с морской безопасностью.

6. Разработать собственно стратегию морской безопасности Украины. Системно, стратегически Украина не занимается вопросами собственной морской безопасности. А между тем, южные государственные границы Украины начинаются в море, за 12 миль от берега.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ отреагировали на заявления Украины насчет возвращения Крыма.





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