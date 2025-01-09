Зеленский изменил состав СНБО: что случилось

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Из него выведен Игорь Черкасский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента. Взамен Черкасского глава государства не делегировал в СНБО никого, таким образом, состав органа уменьшился.

Зеленский сократил состав СНБО. Фото: Офис президента

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указами от 13 сентября 2024 года № 627/2024 и от 6 ноября 2024 года № 751/2024) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Черкасского", — говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

До недавнего времени Игорь Черкасский исполнял обязанности главы Государственной службы финансового мониторинга Украины, но был уволен. На эту должность 31 декабря 2024 года был назначен бывший глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский 9 января принял участие в заседании формата "Рамштайн" в Германии, где прокомментировал возможность размещения иностранных войск в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин планирует уничтожить не только Украину, но ее партнеров, поэтому нужно найти механизм закончить войну.

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