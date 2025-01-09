США объявили о новом пакете помощи для Украины: есть кое-что доя F-16

Министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн" 9 января объявили о новом пакете помощи для Украины. Сумма пакета — 500 миллионов долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на трансляцию выступления Остина на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Новый пакет помощи Украине включает оборудование и ракеты для F-16. Фото: Воздушные силы ВСУ

Помощь включает в себя дополнительные ракеты для украинского ПВО, больше снарядов и больше ракет класса "воздух-земля" и другого оборудования для поддержки украинских F-16.

На заседании "Рамштайн", которое может стать последним в этом формате, присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Остин в Германии последний раз возглавляет заседание контактную группу по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), так как в январе покинет свой пост.

Как сообщали в Пентагоне, во время 25-го заседания "Рамштайн" 9 января участники намерены определить оборонные способности Украины в поддержку сил сдерживания до 2027 года.

Как сообщал портал "Комментарии", еще около 3,8 млрд долларов на помощь Украине, останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена. Эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января. Пакет, о котором объявлено на "Рамштайне", будет предоставлен из имеющихся запасов США (программа PDA). Таким образом, Украина может получить оружие к моменту инаугурации Трампа и в последний раз не будет зависеть от него. По данным Пентагона, по состоянию на 30 декабря 2024 года США выделили Украине более $66 млрд на помощь в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, включая примерно $65,4 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Избранный президент США Дональд Трамп в декабре не исключил возможности уменьшения объемов американской поддержки Украины для борьбы с РФ после своей инаугурации (20 января). Эксперты тоже опасаются, что военная помощь из США может сократиться либо вообще прекратиться. Однако действующая администрация США обеспечила Украину ресурсами для защиты от агрессии России на год вперед, заверил 17 декабря спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.