Верх наглости: стало известно, как интервью Зеленского может навредить Украине

Интервью президента Украины Владимира Зеленского подкастеру Лексу Фридману опасно тем, что может подорвать двухпартийную поддержку Украины в США. Украинский лидер обесценил поддержку, которую все эти годы оказывала администрация Джо Байдена. Но демократы, хоть и покидают Белый дом, остаются в других органах власти и не забудут Зеленскому неблагодарности. Как сообщает портал "Комментарии, такое мнение высказал экс-генпрокурор Украины, бывший народный депутат Юрий Луценко.

Зеленский во время интервью Фридману позволил себе высказывания, которые демократы в США ему не забудут. Фото: Лекс Фридман

Политик не считает, в отличие от ряда экспертов, что интервью Зеленского было борьбой за поддержку Украины избирателями Трампа, так как президент ни словом об этом не упомянул.

"Это не была работа по усилению поддержки ВСУ Конгрессом и Сенатом. Это было послание для одного слушателя, Президента Трампа. И предложение было одно: начать кампанию против Байдена. И цена была озвучена – разрешить выборы в Украине через электронное голосование", — убежден Луценко.

Сам экс-нардеп тоже не считает поддержку Украины, которую оказал Байден, максимально возможной. Но, как он заметил, со стороны Зеленского "называть политику еще действующего американского президента х….ней – это верх неблагодарности".

"Демократы в Сенате и Конгрессе этого не забудут. А без их голосов нет возможности проводить решения. Не забудет и Байден", — заявил бывший депутат.

Луценко назвал верхом необъективности отрицание украинским президентом того факта, что Байден в свое время предупредил о неизбежности войны, а также прислал противотанковое и противовоздушное оружие до ее начала.

"Не поблагодарить, что мы ведем эту войну именно переданным при Байдене (и частично при Трампе-1) оружием – это "игра в папередников". Заявить, что Америка при демократах украла половину военной помощи Украине – верх наглости", — пишет Луценко.

Он пояснил, что говорит о моменте, когда Зеленский сказал, что Украине выделили 177 млрд долларов помощи, "а мы получили меньше половины". По мнению бывшего генпрокурора, президент воюющего государства должен знать то, что знают специалисты. А именно — что 59 млрд долл. оплачено авансом американским производителям оружия, которые должны расширить производство, выработать и поставить оружие и боеприпасы в Украину до 2029 года.

"Так что вопрос не в мате. Он – для внутреннего потребления обмелевшей секты свидетелей "величайшего лидера мира". Вопрос в подрыве двухпартийной поддержки Америки в решающий момент смертельного поединка. Ради сохранения личной власти", — резюмировал Юрий Луценко.

После интервью Фридману, как писал портал "Комментарии", многие эксперты отметили, что президент Украины в разговоре транслировал месседжи именно для американской республиканской аудитории. А близкий к Офису президента Telegram-канал Вертикаль уточнял, что Зеленский работал не просто на республиканскую аудиторию, а на радикальных сторонников Трампа из движения MAGA (Make america great again).

Портал "Комментарии" писал, что у Лукашенко фактически обвинили во лжи президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил, что в первые дни полномасштабного российского вторжения белорусский диктатор просил у него прощения за обстрелы с территории РБ, которые ведет Путин. Пресс-служба белорусского правителя заявила, что извинений не было, потому что "не за что извинятся". По версии пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, звонок состоялся исключительно благодаря "эмоциональной реакции" на вторжение в Украину Николая Лукашенко — сына правителя Беларуси. И разговор шел якобы не о вине Лукашенко за помощь агрессору, а об ответственности Зеленского за гибель украинцев.