Пошли на повышение: Кабмин дал новые должности уволенным Кравченко и Пронину

Кабинет Министров Украины 31 декабря назначил на новые должности бывших глав ОВА Филиппа Пронина и Руслана Кравченко. Пронин, возглавлявший Полтавскую область, стал председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины. Экс-глава Киевской ОВА Кравченко будет председателем Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Пронин (справа) и Кравченко получили новые назначения от Кабмина. Фото: Facebook

Перед этим Кабмин уволил Игоря Черкасского с должности председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины. Пронин и Кравченко были уволены со своих предыдущих должностей 30 декабря (правительство объявило об увольнении 28 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указы через два дня).

Кравченко, как писал портал "Комментарии", некоторое время считался кандидатом на должность генерального прокурора вместо Андрея Костина. Однако Банковая решила по-другому распорядиться своим кадровым резервом. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк 30 декабря поделился инсайдом о том, что Кравченко возглавит налоговую, несмотря на отсутствие профильного опыта. Эта информация сегодня подтвердилась.

Руслан Кравченко стал главой Киевской ОВА в 2023 году после того, как предыдущий руководитель Алексей Кулеба был переведен на должность заместителя руководителя Офиса президента. До этого Кравченко с 2020 по 2021 год был начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса генпрокурора. В 2021-м он возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области, а с марта 2022 года занимался фиксацией и расследованием военных преступлений россиян в Буче.

Филипп Пронин с января 2020 по октябрь 2023 года был заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В октябре 2023-го стал главой Полтавской ОВА.

Портал "Комментарии" 30 декабря писал, что в Украине впервые появился военный омбудсмен. Зеленский 30 декабря подписал указ о назначении правозащитницы Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей украинских воинов.