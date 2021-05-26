Зеленский и Порошенко: как парламент поддерживал президентов

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. На выборах во втором туре он набрал рекордные 73% голосов. Инициативы регистрировал шестой глава государства и как за них голосовал парламент в первые два года президента по сравнению с показателями его предшественника Петра Порошенко, сравнили эксперты Гражданской сети "Опора".



Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Колаж: "Коментарі"

На своем посту Владимир Зеленский зарегистрировал 133 законопроекта, 18 из них — в первый день работы Верховной Рады. За соответствующий период Петр Порошенко зарегистрировал 81 законопроект. Более 30% из зарегистрированных законодательных инициатив Зеленского касаются правовой политики, у Порошенко в этой сфере почти 20%. Меньше всего законопроектов Зеленского касаются безопасности и обороны — 6,8% или каждый 14-й, у Порошенко — это 16% или каждый шестой. Законопроектов Зеленского по экономической политике — 15,7%, Порошенко — 9,9%. Меньше всего законопроектов обоих президентов за два года каденции зарегистрировано в социальной сфере — 0,8% у Зеленского и 1,2% — у Порошенко.

По уровню поддержки законодательных инициатив парламентом в первые два года президентства Порошенко опережает Зеленского — 85,2% против 60,2%. Чаще всего нардепы голосовали "за" по инициативам Зеленского — 68,1%, Порошенко — 60,1%. Процент от всех голосований "против" у Порошенко — 1%, у Зеленского — 2,2%. Воздерживались от голосований нардепы чаще всего у Зеленского — 6,9%, у Порошенко — 3,4%.



Самый высокий уровень поддержки законопроектов Зеленского в президентской фракции "Слуга народа" — 87,7%. На втором месте — группа "Доверие" с 62%, на третьем — партия "Голос" с 55,8%. Меньше всего Зеленского поддерживали нардепы от "Оппозиционной платформы — За жизнь" — 20%.



Законопроекты Порошенко поддерживали 78,5% депутатов от "Народного фронта". На втором месте "Блок Петра Порошенко" — 74,4%, на третьем — ВО "Батькивщина" с 65,5%. Наименьшую поддержку законопроектов Порошенко имел от "Оппозиционного блока" — 17,9%.

Уровень поддержки законопроектов Зеленского мажоритарщиками в разных регионах Украины выглядит так:

— Николаевская — 95,6%;

— Черновицкая — 91,6%;

— Житомирская — 88,5%.

Меньше всего Зеленского поддерживали народные депутаты из Волынской и Донецкой областей — около 34%. Против чаще голосовали нардепы из Донецкой (4,3%), Львовской (4,7%) и Луганской (4,8%) областей.

Самую высокую поддержку законопроектов Порошенко в парламенте демонстрировали нардепы от Житомирской области — 86,4%. На втором месте мажоритарщики из Черновицкой (85,4%) и Винницкой (83,7%) областей. Менее всего голосовали "за" избранники от Донецкой (28,3%) и Луганской (27,2%) областей. Нардепы из этих регионов также чаще голосовали против законопроектов Порошенко — 4% из Луганской и 3,1% — из Донецкой.

Во время пресс-конференции, посвященной второй годовщине президентства, Зеленский заявил, что уже стал "приговором" для пятого президент Украины Петра Порошенко, которым должны заниматься правоохранительные органы, а с договоренностями Порошенко "не повезло".

Эксперты также рассказали "Комментариям", как дело оппозиционных нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака может отразиться на пятом президенте Украины Петр Порошенко.

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