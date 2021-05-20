Договоренности Порошенко и Зеленского: что известно

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Наталья Некрасова
Пятым президентом Украины Петром Порошенко должны заниматься правоохранительные органы, а с договоренностями "ему не повезло". Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: 24tv.ua
Глава государства считает себя человеком, который "не способен" на такие договоренности, поэтому — "им не повезло".
Президент сообщил, что общество видит только "поверхностно" действия Порошенко на посту главы государства.
Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Свобода слова" высказался о военном полке "Азов", о защите Мариуполя в 2014 году и о политической ситуации семилетней давности в целом. После этого пятый президент Украины Петр Порошенко решил судиться с Гордоном.
Портал "Комментарии" также узнал у экспертов, как дело Виктора Медведчука и Тараса Козака может отразиться на Петре Порошенко.
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