Договоренности Порошенко и Зеленского: что известно

Пятым президентом Украины Петром Порошенко должны заниматься правоохранительные органы, а с договоренностями "ему не повезло". Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: 24tv.ua

"О Петре Порошенко. У меня нет с ним никаких сантиментов, никаких разговоров. Хотя, я напомню, он очень хотел, как и Виталий Владимирович. Однако он уже не приходит. Слава богу, мне так легче жить и работать. Они все хотят со мной договариваться. Это такое понятие в украинской политике — надо договариваться", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, пытался ли Порошенко договориться.

Глава государства считает себя человеком, который "не способен" на такие договоренности, поэтому — "им не повезло".



"Я уже стал его приговором. Он просто не хочет понять, что произошло. Он многое, я считаю, сделал очень плохого, когда был президентом Украины. Много всего сделал. Все это догонит. Это карма. Кроме правоохранительных органов, это — карма", — отметил Зеленский на вопрос, стал ли он приговором для Порошенко.

Президент сообщил, что общество видит только "поверхностно" действия Порошенко на посту главы государства.

"Это ужас. Я не хочу говорить о деталях, об их шагах, операциях, об их бизнесе. О реальных специальных блокадах ради того, чтобы зарабатывать деньги на том или ином направлении, о Крыме. Много всего. Я считаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек — это ничто", — подытожил Зеленский.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Свобода слова" высказался о военном полке "Азов", о защите Мариуполя в 2014 году и о политической ситуации семилетней давности в целом. После этого пятый президент Украины Петр Порошенко решил судиться с Гордоном.

Портал "Комментарии" также узнал у экспертов, как дело Виктора Медведчука и Тараса Козака может отразиться на Петре Порошенко.

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