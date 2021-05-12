Подозрения Медведчуку и Козаку: как могут отразиться на Порошенко

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Таисия Ерохина
Обвинения в госизмене,
предъявленные
Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, стали одной из главных тем дня. "Комментарии"
узнали у экспертов, есть ли вероятность, что собрать доказательства помогли
иностранные спецслужбы, а также – как ситуация может отразиться на Петре
Порошенко, при президентстве которого происходил ряд правонарушений, подозрение
по которым генпрокуратура и СБУ предъявили фигурантам.
Дело Медведчука. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политтехнолог
Александр Кондратенко уверен: после того, как в феврале президент Украины ввел
персональные санкции против Козака, из-за которых была, фактически,
заблокирована деятельность телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, было
очевидным, что на этом никто не собирается останавливаться. Подтверждением
этому спустя две недели стали персональные санкции уже против самого Медведчука
и его супруги, а также связанных с ними компаний. На сегодня, подчеркивает
эксперт, новый виток событий вокруг кума Путина лишь набирает свои обороты.
"Вопрос в том,
доведут ли это дело до своего логического завершения. Ведь вручение подозрения,
как показывает практика в Украине, не влияет на количество "посадок". Зато в
данном случае ощутимо влияет на рейтинг, потому на восточном электоральном поле
изменения неизбежны. Что же касается того, кто помогал собирать доказательства,
то в случае, если дело дойдет до суда, и вина в госизмене будет доказана,
вопрос участия (или не участия) в их сборе иностранных спецслужб уже не будет
иметь никакого значения", — считает Александр Кондратенко.
Он также
предполагает, что в свете последних событий можно забыть в краткосрочной
перспективе о какой-либо предстоящей встрече Зеленский — Путин.
"Возвращаясь к нашим
западным партнерам. Если "дело Медведчука" инициировано исключительно Госдепом
США, то экс-президенту Петру Порошенко особо нечего беспокоиться, так как у
него "иммунитет" от наших заокеанских друзей. Но то, что расслабляться не
стоит, прекрасно понимают в окружении Петра Алексеевича. Посему заявления
Владимира Арьева из фракции "Евросолидарности" о том, что дело было открыто еще
при предыдущей власти — правильный ход. При этом связь Порошенко — Медведчук
нынешняя власть точно будет использовать для понижения рейтинга "Европейской
солидарности" и Петра Порошенко. Но вряд ли стоит ожидать чего-то большего
относительно действий против Петра Алексеевича".
Политический
эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова
отмечает: "Насколько я понимаю, уголовное дело, по которому проводились обыски,
было открыто как раз во время каденции Порошенко. Запись разговоров 2015 года,
что, собственно, тоже к нынешней власти не имеет никакого отношения. Похоже, не
хватало нескольких деталей, чтобы можно было сформировать подозрение о
преступлении. И вот сейчас это произошло".
По
словам Татьяны Луповой, сложно сказать, помогали ли спецслужбы других
государств собирать улики в условном "деле Медведчука".
"Но
в любом случае — это повод проверить надежность защиты информации на уровне
государства, чтобы максимально исключить вмешательство иностранной разведки в
работу государственных служб. Что касается вообще всей этой ситуации, надеемся,
что она будет доведена до логического завершения, а не останется только тизером
к сериалу, на который не хватило сил", — резюмирует эксперт.
Политолог Петр Охотин
уверен, что Порошенко не выгодно, чтобы Медведчук сел за решетку.
"И вопрос не в личных
связях, хотя они есть — в 1998 они вместе были в политбюро СДПУ (о), —
напоминает эксперт. — Вопрос в том, что и Порошенко, и Медведчук являются
выходцами из олигархической системы времен Кучмы. Оттуда — вероятные общие
интересы в энергетике, понимание схем и так далее".
Петр Охотин
подчеркивает, что западный мир объявил войну украинским олигархам. И интересы
Зеленского, по его мнению, здесь совпадают с интересами западных партнеров.
"Фактически, ослабление
Медведчука ослабляет всю систему "русского мира" в Украине: организационно,
информационно и финансово, — поясняет политолог. — Так что вполне логичной мне
кажется вероятность сотрудничества украинских спецслужб со спецслужбами
каких-то из стран НАТО относительно незаконных действий Медведчука".
Как сообщалось, адвокаты
Медведчука сообщили, когда нардеп появится в прокуратуре.
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