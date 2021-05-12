Подозрения Медведчуку и Козаку: как могут отразиться на Порошенко

Обвинения в госизмене, предъявленные Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, стали одной из главных тем дня. "Комментарии" узнали у экспертов, есть ли вероятность, что собрать доказательства помогли иностранные спецслужбы, а также – как ситуация может отразиться на Петре Порошенко, при президентстве которого происходил ряд правонарушений, подозрение по которым генпрокуратура и СБУ предъявили фигурантам.

Дело Медведчука. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Новый виток событий вокруг кума Путина лишь набирает свои обороты"

Политтехнолог Александр Кондратенко уверен: после того, как в феврале президент Украины ввел персональные санкции против Козака, из-за которых была, фактически, заблокирована деятельность телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, было очевидным, что на этом никто не собирается останавливаться. Подтверждением этому спустя две недели стали персональные санкции уже против самого Медведчука и его супруги, а также связанных с ними компаний. На сегодня, подчеркивает эксперт, новый виток событий вокруг кума Путина лишь набирает свои обороты.

"Вопрос в том, доведут ли это дело до своего логического завершения. Ведь вручение подозрения, как показывает практика в Украине, не влияет на количество "посадок". Зато в данном случае ощутимо влияет на рейтинг, потому на восточном электоральном поле изменения неизбежны. Что же касается того, кто помогал собирать доказательства, то в случае, если дело дойдет до суда, и вина в госизмене будет доказана, вопрос участия (или не участия) в их сборе иностранных спецслужб уже не будет иметь никакого значения", — считает Александр Кондратенко.

Он также предполагает, что в свете последних событий можно забыть в краткосрочной перспективе о какой-либо предстоящей встрече Зеленский — Путин.

"Возвращаясь к нашим западным партнерам. Если "дело Медведчука" инициировано исключительно Госдепом США, то экс-президенту Петру Порошенко особо нечего беспокоиться, так как у него "иммунитет" от наших заокеанских друзей. Но то, что расслабляться не стоит, прекрасно понимают в окружении Петра Алексеевича. Посему заявления Владимира Арьева из фракции "Евросолидарности" о том, что дело было открыто еще при предыдущей власти — правильный ход. При этом связь Порошенко — Медведчук нынешняя власть точно будет использовать для понижения рейтинга "Европейской солидарности" и Петра Порошенко. Но вряд ли стоит ожидать чего-то большего относительно действий против Петра Алексеевича".

"Уголовное дело, по которому проводились обыски, было открыто как раз во время каденции Порошенко"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает: "Насколько я понимаю, уголовное дело, по которому проводились обыски, было открыто как раз во время каденции Порошенко. Запись разговоров 2015 года, что, собственно, тоже к нынешней власти не имеет никакого отношения. Похоже, не хватало нескольких деталей, чтобы можно было сформировать подозрение о преступлении. И вот сейчас это произошло".

По словам Татьяны Луповой, сложно сказать, помогали ли спецслужбы других государств собирать улики в условном "деле Медведчука".

"Но в любом случае — это повод проверить надежность защиты информации на уровне государства, чтобы максимально исключить вмешательство иностранной разведки в работу государственных служб. Что касается вообще всей этой ситуации, надеемся, что она будет доведена до логического завершения, а не останется только тизером к сериалу, на который не хватило сил", — резюмирует эксперт.

"Порошенко не выгодно, чтобы Медведчук сел за решетку"

Политолог Петр Охотин уверен, что Порошенко не выгодно, чтобы Медведчук сел за решетку.

"И вопрос не в личных связях, хотя они есть — в 1998 они вместе были в политбюро СДПУ (о), — напоминает эксперт. — Вопрос в том, что и Порошенко, и Медведчук являются выходцами из олигархической системы времен Кучмы. Оттуда — вероятные общие интересы в энергетике, понимание схем и так далее".

Петр Охотин подчеркивает, что западный мир объявил войну украинским олигархам. И интересы Зеленского, по его мнению, здесь совпадают с интересами западных партнеров.

"Фактически, ослабление Медведчука ослабляет всю систему "русского мира" в Украине: организационно, информационно и финансово, — поясняет политолог. — Так что вполне логичной мне кажется вероятность сотрудничества украинских спецслужб со спецслужбами каких-то из стран НАТО относительно незаконных действий Медведчука".

Как сообщалось, адвокаты Медведчука сообщили, когда нардеп появится в прокуратуре.

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