Зеленский хочет достать олигархов за рубежом: в Минюсте рассказали о задаче от президента

На последнем заседании СНБО, которое состоялось в конце прошлого года, президент Украины Владимир Зеленский поставил четкую задачу – поработать с западными партнерами над тем, чтобы действия закона об олигархах распространялись и за пределами Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Министр отметил, президент хочет, чтобы те ограничения, с которыми лица, попадающие под определение олигарха, сталкиваются в Украине, имели такие же рычаги контроля и за рубежом. Так, если то или иное лицо имеет статус олигарха, то у него автоматически возникали ограничения по владению активами и ведению бизнеса не только в Украине, но и в других странах, где могут быть оформлены активы или бизнес.

По словам Дениса Малюськи, для того, чтобы впоследствии не оказалась, что есть ряд спорных юридических вопросов и была команда президента вместе с западными партнерами отработать все механизмы, урегулировать все спорные моменты еще до того, как эта процедура начнет действовать.

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