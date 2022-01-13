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Зеленский хочет достать олигархов за рубежом: в Минюсте рассказали о задаче от президента

Президент надеется, что закон об олигархах будет действовать и за границей

сегодня, 07:28
Автор:

Кравцев Сергей
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На последнем заседании СНБО, которое состоялось в конце прошлого года, президент Украины Владимир Зеленский поставил четкую задачу – поработать с западными партнерами над тем, чтобы действия закона об олигархах распространялись и за пределами Украины.  Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Зеленский хочет достать олигархов за рубежом: в Минюсте рассказали о задаче от президента

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Министр отметил, президент хочет, чтобы те ограничения, с которыми лица, попадающие под определение олигарха, сталкиваются в Украине, имели такие же рычаги контроля и за рубежом. Так, если то или иное лицо имеет статус олигарха, то у него автоматически возникали ограничения по владению активами и ведению бизнеса не только в Украине, но и в других странах, где могут быть оформлены активы или бизнес.

По словам Дениса Малюськи, для того, чтобы впоследствии не оказалась, что есть ряд спорных юридических вопросов и была команда президента вместе с западными партнерами отработать все механизмы, урегулировать все спорные моменты еще до того, как эта процедура начнет действовать.

Читайте также на портале "Комментарии" — состоялся первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в этом году. Главной темой в беседе двух лидеров стало обсуждение напряжения на украино-российской границе из-за концентрации российский войск и вооружения. Байдена пообещал украинскому президенту оперативный и адекватный ответ Кремлю в случае нового витка эскалации и вторжения российских войск в Украину. Сам Зеленский назвал разговор с Байденом таким, который в очередной раз показал "особый характер наших отношений".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sCwiBuhrbos
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