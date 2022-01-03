logo

BTC/USD

47022.77

ETH/USD

3805.10

LTC/USD

150.03

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент В ОП после разговора Байден-Зеленский увидели особый характер отношений
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОП после разговора Байден-Зеленский увидели особый характер отношений

Президент Украины заявил, что Киев ценим непреклонную поддержку со стороны США

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", состоялся первый телефонный диалог в этом году между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Первым итоги такого диалога представила пресс-служба Белого Дома. Чуть позже появилась реакция непосредственно участника переговоров – президента Владимира Зеленского, а также главы его офиса Андрея Ермака.

В ОП после разговора Байден-Зеленский увидели особый характер отношений

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства в Twitter очень лаконично охарактеризовал итоги переговоров. Зеленский написал, что состоявшийся разговор в очередной раз продемонстрировал "особый характер наших отношений". Что касается тем, которые были подняты во время диалога, то главным вопросом стали консолидированные общие действия Украины и ее союзников в США и Европе для сохранения мира и недопущения нового витка эскалации. Также, по словам Зеленского, разговор коснулся еще двух тем – реформ в Украине и деолигархизации.

Андрей Ермак в Twitter высказал признание и благодарность американским союзникам за поддержку суверенитета Украины. Также глава Офиса президента акцентировал внимание на частоте контактов украинской и американской стороны. По мнению Ермака, это доказательство того, что между Украиной и США есть полное взаимопонимание и сотрудничество.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский и Байден поговорили по телефону. Президент США передал коротко суть его разговора с президентом России Путиным, а также заверил Киев, что в случае российской агрессии Украина без помощи Вашингтона не останется. Ответ России будет дан в кратчайшие сроки.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1477766363477381121?fbclid=IwAR0sEN9qmwM-uj5iXsaW7zmWd2iSSmYmx6qNMEy-eFsSGbj3CgcsLcbjeqQ
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!