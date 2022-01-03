В ОП после разговора Байден-Зеленский увидели особый характер отношений

Как передает портал "Комментарии", состоялся первый телефонный диалог в этом году между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Первым итоги такого диалога представила пресс-служба Белого Дома. Чуть позже появилась реакция непосредственно участника переговоров – президента Владимира Зеленского, а также главы его офиса Андрея Ермака.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства в Twitter очень лаконично охарактеризовал итоги переговоров. Зеленский написал, что состоявшийся разговор в очередной раз продемонстрировал "особый характер наших отношений". Что касается тем, которые были подняты во время диалога, то главным вопросом стали консолидированные общие действия Украины и ее союзников в США и Европе для сохранения мира и недопущения нового витка эскалации. Также, по словам Зеленского, разговор коснулся еще двух тем – реформ в Украине и деолигархизации.

Андрей Ермак в Twitter высказал признание и благодарность американским союзникам за поддержку суверенитета Украины. Также глава Офиса президента акцентировал внимание на частоте контактов украинской и американской стороны. По мнению Ермака, это доказательство того, что между Украиной и США есть полное взаимопонимание и сотрудничество.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский и Байден поговорили по телефону. Президент США передал коротко суть его разговора с президентом России Путиным, а также заверил Киев, что в случае российской агрессии Украина без помощи Вашингтона не останется. Ответ России будет дан в кратчайшие сроки.





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