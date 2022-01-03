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Зеленский и Байден поговорили по телефону: что пообещал глава Белого Дома

О разговоре двух президентом первой сообщила пресс-служба американского лидера

сегодня, 08:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой. Байден заверил, что США вместе со своими союзниками готовы к решительному ответу Путину, если в Кремле решат вторгнуться в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Белого Дома.

Зеленский и Байден поговорили по телефону: что пообещал глава Белого Дома

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: aa.com.tr

В кратком изложении беседы говорится, что Вашингтон имеет одну и ту же позицию со своими союзниками – России ответят, если Кремль пойдет на эскалацию ситуации и Россия решит отправить свои войска, сконцентрированные на украино-российской границе в Украину. 

Также сообщается, что оба президента выразили большую надежду на дипломатический путь урегулирования ситуацию, в частности на переговоры в рамках Совета НАТО-Россия и сотрудничества в Европе.  

Кроме того, в диалоге с Зеленским от Байдена прозвучала та же фраза, которую ранее он озвучил во время телефонного разговора с Путиным – "ничего о вас без вас". Тогда президент США заявил, что Вашингтон не будет вести переговоры, не учитывая мнения и позиции европейских союзников, в частности, без взятия во внимание позиции Украины.

В Белом Доме также сообщают, что США стоят на одной и той же позиции – территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, а суверенитет Украины – нерушим. Поэтому нужно продолжить дипломатическим путем двигаться к урегулированию конфликтной ситуации, в частности, выполняя Минские соглашения и те договоренности, которые были достигнуты в рамках Нормандского формата.

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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/02/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/?fbclid=IwAR2c-1yuTeEy7uhB2_eX91PCXJvDN10Ail1C-6E2xQlYMmtQDOErmfHxpvw
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