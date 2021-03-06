Зеленский должен ввести санкции против Коломойского, – Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского после того, как тот попал под санкции США. Об этом он сообщил в эфире "Радио Свобода".

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По его словам, санкции США против Коломойского являются политическим сигналом украинскому руководству. Он заявил, что слышал об их подготовке еще во времена администрации Дональда Трампа предположил, что они могли действовать до публичного объявления.

Дипломат отметил, что подобные действия Белого дома являются прямым сигналом Киеву о том, что в Украине необходимо проводить реально реформы и бороться с олигархами. Он заявил, что теперь американцы будут ждать введение санкций против Коломойского со стороны президента Зеленского.

Климкин подчеркнул, что это является прямым намёком, которым пользуются американцы до прямого контакта на высшем уровне. Он отметил, что американцы всегда общаются четко и понятно на дипломатическом уровне.

Насчет причины введения санкций со стороны США, а именно деятельности Коломойского на посту губернатора Днепропетровской области с 2014 по 2015 годы, Климкин сказал, что американцы вводят санкции только по тем делам, которые можно доказать и это не означает, что других поводов для этого нет.

Во время президентской кампании 2019 года Владимира Зеленского обвиняли в связях с Игорем Коломойским, а некоторые оппоненты даже называли его марионеткой олигарха. Первым главой офиса президента при Зеленском был корпоративный адвокат Коломойского Андрей Богдан, который обслуживал интересы олигарха.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского сделали важное заявление насчет войны на Донбассе.

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