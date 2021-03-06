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Главная Новости Политика президент Стало известно, кто может заменить главу ОП Андрея Ермака
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Стало известно, кто может заменить главу ОП Андрея Ермака

Позиции Ермака заметно пошатнулись

сегодня, 08:30
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, кто может стать новым главой Офиса президента Украины вместо Андрея Ермака. Сообщается, что позиций действующего главы ОП серьезно пошатнулись и уже звучат имена тех, кто может заменить его в будущем. Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на информированные источники.

Стало известно, кто может заменить главу ОП Андрея Ермака

Фото: ОП

По словам источника, одновременно существует три претендента на кресло Ермака в случае, если президент Зеленский решит его уволить. Основной кандидатурой называют заместителя Ермака Кирилла Тимошенко, который курирует проект "Большая стройка".

Также рассматривается другой заместитель главы ОП Андрей Смирнов, однако его шансы значительно ниже. Последней кандидатурой называют действующего главу Службы внешней разведки Украины Валерия Контратака, которого продвигают партнеры из США.

Источник сообщает, что Кондратюк был заместителем главы администрации президента еще при президентстве Петра Порошенко, а поэтому американцы очень хорошо знают его. 

Справка: Андрей Ермак занимает пост главы Офиса президента с февраля 2020 года, он заменил на этой должности Андрея Богдана, который был адвокатом олигарха Игоря Коломойского и обслуживал его корпоративные интересы.

До этого Ермак был помощника президента Украины Владимира Зеленского по международным вопросам и занимался переговорами, а также освобождением пленных, в частности осенью 2019 года, когда был освобожден режиссер Олег Сенцов. 

До прихода в политику Ермак был юристом и кинопродюсером, который работал с Владимиром Зеленским, когда тот был комедийным актером. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто из олигархов следующим попадет под санкции СНБО.

Читайте также, кого украинцы готовы выбрать новым президентом.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2021-03-05/kto-mojet-zanyat-mesto-ermaka-nazvanyi-tri-glavnyih-pretendenta/224861
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comments

Обусуждения

Виктор Тор

сегодня, 09:28

Вывод: когда-то Ермак будет уволен,и кто-то его таки сменит. Об этом сообщает "Апостроф".Зачем? Да, так, чисто "поржать". У "Апострофа" ведь есть неназванный источник. "Бондиада", полная.

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