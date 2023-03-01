Затяжное энергетическое совещание: О чем говорил Зеленский

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Традиционное вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского сегодня главно посвящено энергетическим проблемам и перспективам, пишут "Комментарии". К совещанию Гарант привлек представителей разных структур — всех, от кого зависит стабильность работы энергосистемы страны.
Почти три часа продолжалось у Президента совещание по энергетическим вопросам
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, совещание длилось в течение трех часов. А участие в нем приняли: Нафтогаз, Энергоатом, Укрэнерго, Укргидроэнерго, другие энергокампании. Конечно, присутствовали члены правительства, представители ОПУ, председатель профильного комитета Верховной Рады, военные и разведка.
На портале "Комментарии" говорилось, что Парламент на днях принял ряд законопроектов энергетической направленности. В первую очередь следует выделить принятые законопроекты о развитии высокоэффективной когенерации и стимулировании электромобилизации.
Как ранее писали "Комментарии", если война затягивается и риски ракетно-дроновых ударов остаются, то о кардинальной смене в энергосистеме можно только рассуждать как планы.
Читайте на портале "Комментарии" — энергетическая реформа: Чего ждать украинцам.
Обсуждения
Новости