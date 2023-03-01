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Затяжное энергетическое совещание: О чем говорил Зеленский

О результатах расширенного энергетического собрания у Президента он сам рассказал в вечернем обращении

сегодня, 22:38
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Автор:

Моесеенко Валентина








Традиционное вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского сегодня главно посвящено энергетическим проблемам и перспективам, пишут "Комментарии". К совещанию Гарант привлек представителей разных структур — всех, от кого зависит стабильность работы энергосистемы страны.

Затяжное энергетическое совещание: О чем говорил Зеленский

Почти три часа продолжалось у Президента совещание по энергетическим вопросам


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"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается", — отметил Зеленский.

По его словам, совещание длилось в течение трех часов. А участие в нем приняли: Нафтогаз, Энергоатом, Укрэнерго, Укргидроэнерго, другие энергокампании. Конечно, присутствовали члены правительства, представители ОПУ, председатель профильного комитета Верховной Рады, военные и разведка.

"Мы зафиксировали текущие задачи – чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. И мы уже начали готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование", – резюмирует Владимир Зеленский.


На портале "Комментарии" говорилось, что Парламент на днях принял ряд законопроектов энергетической направленности. В первую очередь следует выделить принятые законопроекты о развитии высокоэффективной когенерации и стимулировании электромобилизации.

Как ранее писали "Комментарии", если война затягивается и риски ракетно-дроновых ударов остаются, то о кардинальной смене в энергосистеме можно только рассуждать как планы.

Читайте на портале "Комментарии" — энергетическая реформа: Чего ждать украинцам.



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