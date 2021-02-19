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Законопроект о растаможке авто с еврономерами в Украине: что об этом думает Зеленский

Зеленский считает принятие законопроекта разумным решением

сегодня, 17:06
Автор:

Мокрик Анастасия

Глава государства Владимир Зеленский поддержал принятие изменений в Налоговом и Таможенном кодексах Украины. Об этом сообщает Офис Президента.

Законопроект о растаможке авто с еврономерами в Украине: что об этом думает Зеленский

Зеленский прокомментировал законопроект - фото: из открытых источников

 

Так, вчера, 18 февраля, Верховная Рада Украина приняла изменения в Налоговом и Таможенном кодексах, которые предусматривают льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией. Нововведения будут распространяться только на те автомобили на иностранных номерах, которые были ввезены в Украину до конца 2020 года.

 

Зеленский отметил, что данный законопроект является разумным компромиссом, ведь он защити владельцев недорогих машин, которые уже были ввезены, а также в некой мере защити экологию от вредных выбросов. Однако главным плюсом является государственная регистрация этих машин, которую теперь можно будет провести. Согласно новым правилам, растаможить можно будет только один автомобиль одной категории и на одного человека.


Есть три условия, которым машина должна также соответствовать:

 

- Автомобиль не может быть ввезен с территории ОРДЛО или же с территории страны-агрессора и страны-оккупанта. В противном случае новые правила не будут действовать на эту машину;

 

- Немаловажно, чтобы транспортное средство соответствовало стандартам минимум "Евро2";

 

- Автомобиль должен быть произведен не на территории страны-агрессора и страны-оккупанта.

 

На сайте Верховной Рады сообщается, что на льготное таможенное оформление дается 180 суток  с того  дня, когда закон вступил в силу. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что у Зеленского рассказали, когда Украина вступит в Евросоюз, а также о том, что Разумков дал команду начать сбор подписей за импичмент Зеленского.



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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-zakonoproekt-pro-sproshene-rozmitnennya-66617
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