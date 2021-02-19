Разумков дал команду начать сбор подписей за импичмент Зеленского

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков позволил запустить процесс сбора подписей за импичмент главы государства Владимира Зеленского. Стало известно, как на это отреагировал сам президент. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем канале в. Telegram.

Фото: Reuters

По словам Гончаренко, спикер дал команду аппарату Верховной Рады выдать фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" подписные листы для того, чтобы собирать подписи народных депутатов об импичменте президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Гончаренко, президент Зеленский очень недоволен подобными действиями спикера Верховной Рады.

3 февраля с трибуны Верховной Рады нардеп Вадим Рабинович заявил о том, что их фракция начинает процесс импичмента президента Зеленского.

2 февраля 2021 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против нардепа Тараса Козака и его активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Президент Зеленский заявил, что телеканалы финансировались с территории России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.

Министр культуры Александр Ткаченко назвал их деятельность информационным терроризмом и заявил, что каналы являются рупорами российской пропаганды. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко официально купил канал "Прямой".

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