logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

52649.62

ETH/USD

1922.40

LTC/USD

228.23

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика У Зеленского рассказали, когда Украина вступит в Евросоюз
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского рассказали, когда Украина вступит в Евросоюз

Названы точные сроки

сегодня, 15:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Офисе Президента Украины рассказали о том, когда наша страна должна вступить в Европейский союз, ведь перспектива европейской интеграции уже перестала быть гипотетической для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

У Зеленского рассказали, когда Украина вступит в Евросоюз

Фото: ОП

Сообщается, что вступление Украины в Европейский союз является исключительно вопросом времени, который мы должны решить до конца десятилетия, то есть до 2030 года. 

На совещании о стратегии европейской и евроатлантической интеграции нашей страны обсуждали выполнение договора об ассоциации с Европейским союзом, а также его обновление и расширение Украины на европейский рынки и единый цифровой рынок ЕС.

В пресс-службе ОП сообщает, что одним из главных целей внешней политики Украины должно стать создание и продвижение положительно имиджа Украины во всем мире. 

Президент Зеленский сказал, что наша страна является авторитетным и ответственным членом международного сообщества, которая делает очень большой вклад в обеспечение стабильности как в глобальном, так и в региональном плане, а также активно принимает участие в противостоянии угрозам.

На совещании с президентом также обсуждали вопрос обеспечения поддержки территориальной целостности нашей страны со стороны международного сообщества.

Справка: после победы Евромайдана и бегства президента Виктора Януковича новый президент Украины Петр Порошенко заявил, что наша страна продолжи курс на интеграцию в Евросоюз, который был свернут Януковичем. В 2014 году соглашение об ассоциации было подписано и ратифицировано.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, могут ли наложить санкции на телеканал "Прямой".

Читайте также о возвращении Крыма Украине при власти Навального.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayina-avtoritetnij-i-vidpovidalnij-chlen-mizhna-66621
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ