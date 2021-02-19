У Зеленского рассказали, когда Украина вступит в Евросоюз

Язык
Coinspot 19.02.2021
BTC/USD
52649.62
ETH/USD
1922.40
LTC/USD
228.23
НБУ 19.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
В Офисе Президента Украины рассказали о том, когда наша страна должна вступить в Европейский союз, ведь перспектива европейской интеграции уже перестала быть гипотетической для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Фото: ОП
Сообщается, что вступление Украины в Европейский союз является исключительно вопросом времени, который мы должны решить до конца десятилетия, то есть до 2030 года.
На совещании о стратегии европейской и евроатлантической интеграции нашей страны обсуждали выполнение договора об ассоциации с Европейским союзом, а также его обновление и расширение Украины на европейский рынки и единый цифровой рынок ЕС.
В пресс-службе ОП сообщает, что одним из главных целей внешней политики Украины должно стать создание и продвижение положительно имиджа Украины во всем мире.
Президент Зеленский сказал, что наша страна является авторитетным и ответственным членом международного сообщества, которая делает очень большой вклад в обеспечение стабильности как в глобальном, так и в региональном плане, а также активно принимает участие в противостоянии угрозам.
На совещании с президентом также обсуждали вопрос обеспечения поддержки территориальной целостности нашей страны со стороны международного сообщества.
Справка: после победы Евромайдана и бегства президента Виктора Януковича новый президент Украины Петр Порошенко заявил, что наша страна продолжи курс на интеграцию в Евросоюз, который был свернут Януковичем. В 2014 году соглашение об ассоциации было подписано и ратифицировано.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, могут ли наложить санкции на телеканал "Прямой".
Читайте также о возвращении Крыма Украине при власти Навального.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости