У Зеленского рассказали, когда Украина вступит в Евросоюз

В Офисе Президента Украины рассказали о том, когда наша страна должна вступить в Европейский союз, ведь перспектива европейской интеграции уже перестала быть гипотетической для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Фото: ОП

Сообщается, что вступление Украины в Европейский союз является исключительно вопросом времени, который мы должны решить до конца десятилетия, то есть до 2030 года.

На совещании о стратегии европейской и евроатлантической интеграции нашей страны обсуждали выполнение договора об ассоциации с Европейским союзом, а также его обновление и расширение Украины на европейский рынки и единый цифровой рынок ЕС.

В пресс-службе ОП сообщает, что одним из главных целей внешней политики Украины должно стать создание и продвижение положительно имиджа Украины во всем мире.

Президент Зеленский сказал, что наша страна является авторитетным и ответственным членом международного сообщества, которая делает очень большой вклад в обеспечение стабильности как в глобальном, так и в региональном плане, а также активно принимает участие в противостоянии угрозам.

На совещании с президентом также обсуждали вопрос обеспечения поддержки территориальной целостности нашей страны со стороны международного сообщества.

Справка: после победы Евромайдана и бегства президента Виктора Януковича новый президент Украины Петр Порошенко заявил, что наша страна продолжи курс на интеграцию в Евросоюз, который был свернут Януковичем. В 2014 году соглашение об ассоциации было подписано и ратифицировано.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, могут ли наложить санкции на телеканал "Прямой".

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