Ярош предложил Зеленскому принять закон о коллаборантах: что это значит

Бывший руководитель "Правого сектора" и командующий УДА Дмитрий Ярош призвал Президента Украины Владимира Зеленского принять закон "О коллаборационизме", который должен расставить все точки над "i" в вопросах "свой-чужой". Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

По его словам, после принятия Закона Верховной Радой власть сможет навести порядок в политической системе государства и ликвидирует деятельность пророссийских сил.

Также он сказал, что такой закон избавит граждан от духовного влияния "РПФ-ФСБ" (намек на УЦП Московского патриархата).

Ярош отметил, что таким образом Украина сможет выбить из рук Кремля финансово-экономические рычаги для влияния на ситуацию в Украине.

Он сказал, что принятие этого закона позволит украинцам нанести политическое поражение своем извечному врагу, не проливая крови. Также Ярош подчеркнул, что это вдохновит украинских солдат на освобождение оккупированных районов Луганщины, Донеччины и Крыма.

В конце Ярош сказал, что такое решение будет первым шагом реализации плана по деоккупации наших территорий.

После решения Зеленского о введение в действие санкций СНБО против каналов 112, NewsOne и Zik Ярош призвал Зеленского также закрыть телеканалы "Интер" и "Наш".

Коллаборационизмом называют умышленное и осознанное сотрудничество с врагом для работы против интересов своего государства во время войны.



В международном законодательстве коллаборационизм принято трактовать в качестве государственной измены.

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