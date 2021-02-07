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Невзоров показал, как террорист "Моторола" развлекался, стреляя по жилым домам (Видео)

Он расстреливал жилые дома и дворы из подствольного гранатомета

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Невзоров показал, как террорист "Моторола" развлекался, стреляя по жилым домам (Видео)

Известный российский публицист и журналист Александр Невзоров опубликовал видео того, как один из командиров террористов "ДНР" Арсений Павлов по кличке "Моторола" обстреливал жилые дома и дворы Донецка из подневольного гранатомета. Запись Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео можно заметить, что боевик находился в жилом дворе и стрелял из подневольного гранатомета в разные стороны. На вопрос оператора о том, почему он стреляет по жилому кварталу, он сказал, что "у нас же война никого не еб..т".

Невзоров написал, что на видео "Моторола" развлекается "от пуза", расстреливая жилые дома. 

Он сказал, что позже выяснилось, что одна из гранат попала в окно квартиры, где находились люди, однако эпизод умолчали, чтобы не омрачать "образ героя ДНР".

Также публицист написал, что в России собираются поставить памятник "Мотороле" и назвать его именем школу. По словам Невзорова, это будет логичным, так как именно РФ была и есть спонсором "ДНР" и всех её боевиков.

Террорист Арсений Павлов был убит в октябре 2016 года в Донецке во время взрыва в лифте, где была закреплена взрывчатка. Боевики "ДНР" сразу обвинили в его убийстве украинские спецслужбы, однако позже признавали, что это стало результатов криминальных разборок.

"Моторолу" неоднократно обвиняли в военных преступлениях и издевательствами над украинскими пленными. Стоит отметить, что сам Павлов был выходцем из России и приехал воевать на Донбасс из республики Коми. 


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Источник: https://www.instagram.com/nevzorovofficial/?hl=ru
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