Кулеба рассказал о реакции России на закрытие каналов Медведчука

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, какой может быть реакция России на блокировку санкциями каналов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".

Медведчук. Фото: 24 канал

По его словам, ответ на закрытие каналов Медведчука несомненно не заставит себя ждать и в Кремле об этом не забудут. Он отметил, что в данный момент у россиян есть более актуальные проблемы.

Также чиновник заявил, что худшее из всего, что можно было сделать, Россия уже сделала, оккупировав Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Кулеба сказал, что мы должны быть готовы к ежедневному противостоянию с Россией и понимать то, что когда мы будем действовать жестко, то будут ответы со стороны Кремля. Однако он отметил, что не знает точно, в какую точку РФ будет бить в ответ.

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником этого медиахолдинга считают нардепа Виктора Медведчука. Санкции введены на 5 лет.

Президент Зеленский заявил, что эти каналы финансировались из России, занимались антиукраинской пропагандой и подрывали национальную безопасность нашей страны.

Секретарь СНБО Данилов и глава МВД Арсен Аваков заявили, что Тарас Козак имел отношение к поставкам топлива для боевиков "ЛДНР".

Ранее "Комментарии" сообщали, почему СНБО не ввел санкции против телеканала "Наш".

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