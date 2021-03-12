Ярош похвалил Зеленского за наступление на российскую агентуру

Бывший народный депутат и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны о поручении СБУ расследовать принятие Харьковских соглашений в 2010 году, а также похвалил власть за наступление на пророссийские силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Яроша, он давно ждал активных действий украинской власти на пророссийские группировки в Украине. Он отметил, что этот процесс является позитивным для нашей страны, несмотря на мотивацию властей.

Он заявил, что решения о том, что власти расследуют сотрудничество Виктора Медведчука и Тараса Козака с Россией, создают центр противодействия дезинформации и поручают расследовать процесс принятия Харьковских соглашений в 2010 году являются верными для нашей страны.

Ярош подчеркнул, что необходимо зачистить российское влияние в Офисе президента и расследовать срыв возможной операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", прекратить преследование патриотов и активистов, закрыть другие пророссийские СМИ в Украину, принять закон про коллаборационизм.

Он похвалил представителей власти за действия в сфере национальной безопасности и обороны и призвал не тормозить этот процесс и не сдавать назад.

Справка: 11 марта СНБО поручил Службе безопасности Украины расследовать процесс ратификации Верховной Радой Украины Харьковских соглашений 2010 года, которые продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

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