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Главная Новости Политика президент Ярош похвалил Зеленского за наступление на российскую агентуру
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Ярош похвалил Зеленского за наступление на российскую агентуру

Он призвал очистить Офис президента от агентов влияния

сегодня, 14:30
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший народный депутат и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны о поручении СБУ расследовать принятие Харьковских соглашений в 2010 году, а также похвалил власть за наступление на пророссийские силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ярош похвалил Зеленского за наступление на российскую агентуру

Фото: Google

По словам Яроша, он давно ждал активных действий украинской власти на пророссийские группировки в Украине. Он отметил, что этот процесс является позитивным для нашей страны, несмотря на мотивацию властей. 

Он заявил, что решения о том, что власти расследуют сотрудничество Виктора Медведчука и Тараса Козака с Россией, создают центр противодействия дезинформации и поручают расследовать процесс принятия Харьковских соглашений в 2010 году являются верными для нашей страны. 

Ярош подчеркнул, что необходимо зачистить российское влияние в Офисе президента и расследовать срыв возможной операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", прекратить преследование патриотов и активистов, закрыть другие пророссийские СМИ в Украину, принять закон про коллаборационизм. 

Он похвалил представителей власти за действия в сфере национальной безопасности и обороны и призвал не тормозить этот процесс и не сдавать назад.

Справка: 11 марта СНБО поручил Службе безопасности Украины расследовать процесс ратификации Верховной Радой Украины Харьковских соглашений 2010 года, которые продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ринат Ахметов стал одним из подозреваемых в государственной измене.

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Источник: https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3838445342898988?__cft__[0]=AZUvhXStcxj1tfwLl6O1S7Waykd3QHsOdpWV_B2GxTK3jWkkD9qaCwfrhnO7DPcXRRO5LXnlWaGV_qWfROMAxVkH7LHl6oe-nvxIsr_1KAT34_DPF8u7_OxW57HTKVp6VmU&__tn__=%2CO%2CP-R
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