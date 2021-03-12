Ринат Ахметов стал одним из подозреваемых в государственной измене

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Гриниченко Дима
Украинский олигарх и самый богатый человек нашей страны Ринат Ахметов может быть одним из подозреваемых в государственной измене из-за того, что поддерживал ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году, будучи депутатом Верховной Рады. Об этом на брифинге 11 марта сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Фото: Фокус
По его словам, СНБО поручил Службе безопасности Украины провести проверку 236 народных депутатов на предмет возможной государственной измены, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений между Украиной и Россией.
Он отметил, что тогда Кабинет министров должен был предложить законопроект, который предусматривал бы выход Черноморского флота России из Севастополя в 2017 году. Однако по неизвестным причинам его не разработали, что дало возможность появления Харьковских соглашений, которые продлили нахождение российского флота в Крыму.
Секретарь СНБО отметил, что данное решение поддерживало множество деятелей, некоторые из которых продолжают заниматься политикой по сей день.
СБУ получила распоряжение проверить голосование нардепов за ратификацию соглашений в Харькове и открыть дело о государственной измене, если сочтет необходимым. То есть, по удар может попасть каждый из депутатов, которые голосовали за.
Также Данилов добавил, что всех депутатов будут вызывать в СБУ для допроса и разъяснений.
В апреле 2010 года президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашения, которые предусматривали продление срока нахождения Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет в обмен на скидку на газ.
Ранее "Комментарии" сообщали о полномасштабном наступлении России на Донбасс.
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Павел
сегодня, 10:03
Веревкин, Боюсь, Ахметов быстрее купит всю Украину, чем его расстреляют!
comment
сегодня, 09:46
Интервью президента СССР украинскому телевидению, 1991. Текст и видео. Характерные цитаты: "Крым в пятьдесят четвёртом году оказался на Украине. Что - это плохо или хорошо? Я приветствую это! Не все, может быть, приветствуют, но я считаю так, как сейчас сформировалась Украина, - это очень полнокровная, интересная республика" или "И, кстати, вот, здесь я должен сказать, как воюют республики за своё лицо, за свой суверенитет и как они подминают самоуправление! Донецк, Донбасс - это же государство!" Подробнее: blog.daniyar.info/2021/03/михаил-горбачёв-незаменима-роль-укра/
Веревкин
сегодня, 09:42
Быстрее бы к стенке приперли.