Ринат Ахметов стал одним из подозреваемых в государственной измене

Украинский олигарх и самый богатый человек нашей страны Ринат Ахметов может быть одним из подозреваемых в государственной измене из-за того, что поддерживал ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году, будучи депутатом Верховной Рады. Об этом на брифинге 11 марта сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Фото: Фокус

По его словам, СНБО поручил Службе безопасности Украины провести проверку 236 народных депутатов на предмет возможной государственной измены, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений между Украиной и Россией.

Он отметил, что тогда Кабинет министров должен был предложить законопроект, который предусматривал бы выход Черноморского флота России из Севастополя в 2017 году. Однако по неизвестным причинам его не разработали, что дало возможность появления Харьковских соглашений, которые продлили нахождение российского флота в Крыму.

Секретарь СНБО отметил, что данное решение поддерживало множество деятелей, некоторые из которых продолжают заниматься политикой по сей день.

СБУ получила распоряжение проверить голосование нардепов за ратификацию соглашений в Харькове и открыть дело о государственной измене, если сочтет необходимым. То есть, по удар может попасть каждый из депутатов, которые голосовали за.

Также Данилов добавил, что всех депутатов будут вызывать в СБУ для допроса и разъяснений.

В апреле 2010 года президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашения, которые предусматривали продление срока нахождения Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет в обмен на скидку на газ. Ранее "Комментарии" сообщали о полномасштабном наступлении России на Донбасс. Читайте также, почему Украина не объявила войну России.







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