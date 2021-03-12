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Главная Новости Политика Скандалы Ринат Ахметов стал одним из подозреваемых в государственной измене
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Ринат Ахметов стал одним из подозреваемых в государственной измене

Ахметов поддерживал Харьковские соглашения

сегодня, 09:05 comments1086
Автор:

Гриниченко Дима

Украинский олигарх и самый богатый человек нашей страны Ринат Ахметов может быть одним из подозреваемых в государственной измене из-за того, что поддерживал ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году, будучи депутатом Верховной Рады. Об этом на брифинге 11 марта сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ринат Ахметов стал одним из подозреваемых в государственной измене

Фото: Фокус

По его словам, СНБО поручил Службе безопасности Украины провести проверку 236 народных депутатов на предмет возможной государственной измены, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений между Украиной и Россией.

Он отметил, что тогда Кабинет министров должен был предложить законопроект, который предусматривал бы выход Черноморского флота России из Севастополя в 2017 году. Однако по неизвестным причинам его не разработали, что дало возможность появления Харьковских соглашений, которые продлили нахождение российского флота в Крыму.

Секретарь СНБО отметил, что данное решение поддерживало множество деятелей, некоторые из которых продолжают заниматься политикой по сей день.

СБУ получила распоряжение проверить голосование нардепов за ратификацию соглашений в Харькове и открыть дело о государственной измене, если сочтет необходимым. То есть, по удар может попасть каждый из депутатов, которые голосовали за.

Также Данилов добавил, что всех депутатов будут вызывать в СБУ для допроса и разъяснений. 

В апреле 2010 года президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашения, которые предусматривали продление срока нахождения Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет в обмен на скидку на газ.

Ранее "Комментарии" сообщали о полномасштабном наступлении России на Донбасс.

Читайте также, почему Украина не объявила войну России. 



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Обусуждения

Павел

сегодня, 10:03

Веревкин, Боюсь, Ахметов быстрее купит всю Украину, чем его расстреляют!

comment

сегодня, 09:46

Интервью президента СССР украинскому телевидению, 1991. Текст и видео. Характерные цитаты: "Крым в пятьдесят четвёртом году оказался на Украине. Что - это плохо или хорошо? Я приветствую это! Не все, может быть, приветствуют, но я считаю так, как сейчас сформировалась Украина, - это очень полнокровная, интересная республика" или "И, кстати, вот, здесь я должен сказать, как воюют республики за своё лицо, за свой суверенитет и как они подминают самоуправление! Донецк, Донбасс - это же государство!" Подробнее: blog.daniyar.info/2021/03/михаил-горбачёв-незаменима-роль-укра/

Веревкин

сегодня, 09:42

Быстрее бы к стенке приперли.

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