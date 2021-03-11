Возможно ли присоединение ОРДЛО к России — прогноз члена правительства

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Вечканова Елена
Временно
оккупированные территории Донбасса вряд ли станут частью Российской Федерацией.
Такое предположение в интервью "Обозревателю" высказал вице-премьер Украины
Алексей Резников.
ОРДЛО экономически невыгодны России. Фото из открытых источников
По мнению члена
правительства, для России куда выгоднее продолжать ту линию поведения, которая
действует с 2014 года. В первую очередь, говорит Резников, это гибридная
информационная война. Политик считает, что "промывание" мозгов оставшегося в
ОРДЛО населения помогает России удерживать собственные позиции лучше, чем непосредственное
военное вмешательство.
Именно поэтому
Алексей Резников убежден, что ОРДЛО не станет частью Российской Федерации. Как
минимум потому, что это понесет за собой громадные экономические убытки. По
мнению политика, российская экономика и без того страдает от военных действий
на Донбассе, ведь "ОРДЛО обходятся в миллиарды долларов в год".
Также представитель
правительства говорит, что оккупированные территории Донбасса по итогу
превратились в разменную карту для России в геополитических играх. Оккупантам
куда выгоднее его отдать Украине назад, но только на собственных условиях. При
этом всем в России не воспринимают нынешних жителей Донецкой и Луганской
областей как достойных граждан для своей страны.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, ожидать ли украинцам, по мнению Алексея Резникова, полноценной войны с Российской Федерацией.
Также на портале
можно узнать, действительно ли на Донбассе началась мобилизация войск оккупанта.
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