Возможно ли присоединение ОРДЛО к России — прогноз члена правительства

Временно оккупированные территории Донбасса вряд ли станут частью Российской Федерацией. Такое предположение в интервью "Обозревателю" высказал вице-премьер Украины Алексей Резников.

ОРДЛО экономически невыгодны России. Фото из открытых источников

По мнению члена правительства, для России куда выгоднее продолжать ту линию поведения, которая действует с 2014 года. В первую очередь, говорит Резников, это гибридная информационная война. Политик считает, что "промывание" мозгов оставшегося в ОРДЛО населения помогает России удерживать собственные позиции лучше, чем непосредственное военное вмешательство.

"России выгодно дальше продолжать развивать там совок и одновременно показывать своему электорату, что якобы на Донбассе есть такие настроения [о присоединении к РФ — ред]", — утверждает вице-премьер.

Именно поэтому Алексей Резников убежден, что ОРДЛО не станет частью Российской Федерации. Как минимум потому, что это понесет за собой громадные экономические убытки. По мнению политика, российская экономика и без того страдает от военных действий на Донбассе, ведь "ОРДЛО обходятся в миллиарды долларов в год".

Также представитель правительства говорит, что оккупированные территории Донбасса по итогу превратились в разменную карту для России в геополитических играх. Оккупантам куда выгоднее его отдать Украине назад, но только на собственных условиях. При этом всем в России не воспринимают нынешних жителей Донецкой и Луганской областей как достойных граждан для своей страны.

"Да, многие […] говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы", — в заключении добавил Резников.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, ожидать ли украинцам, по мнению Алексея Резникова, полноценной войны с Российской Федерацией.

Также на портале можно узнать, действительно ли на Донбассе началась мобилизация войск оккупанта.

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