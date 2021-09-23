Выступление Зеленского с трибуны ООН: речь президента или шоумена

В среду, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН). Основное внимание уделил вопросам агрессии России против Украины и деоккупации Крыма и части Донбасса. Также призвал ООН "проснуться" и реформироваться. Упомянул и покушение на своего первого помощника Сергея Шефира.

Владимир Зеленский на на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - фото: Офис президента

Сильные и слабые стороны этого выступления оценил для портала "Комментарии" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Генерал отмечает:

"Гениальный политик, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль при создании ООН заявил, что эта организация должна стать храмом мира, а не трибуной для пустословия. К сожалению, в последнее время ООН всё более напоминает именно такую трибуну. Тем не менее, эта площадка еще отыгрывает существенную роль в международных отношениях, в вопросах глобальной безопасности. И эту площадку, безусловно, украинская сторона должна использовать, чтобы продвигать свои проблемы, вопросы, идеи".

Василий Богдан подчеркивает, что в Украине общественность, политикум, включая конструктивную оппозицию, поддерживали решение президента принять участие в ГА ООН. И призывали, чтобы он поднял важные для Украины вопросы, связанные с проблемами, которые мы имеем вследствие российской агрессии, СOVID-19, в процессе реформирования страны и так далее.

"И очень хорошо, что Зеленский поднял вопросы касательно войны и мира, преодоления ковида в мировом масштабе, что призвал ООН и страны-члены действовать более решительно касательно РФ в контексте освобождения оккупированных ею территорий Крыма и Донбасса. Позитивно, что он призвал активнее участвовать в Крымской платформе, высказав обеспокоенность, что ООН не приняла участие в августовском саммите. Важно, что поднял вопросы реформирования ООН, которые давно поднимаются", – считает Василий Богдан.

По его мнению, ООН нуждается в серьезных переменах. Чтобы решения организации были действенными, чтобы их выполняли. Особенно страны — постоянные члены Совбеза ООН.

"Их пять: США, Великобритания, Китай (до 1971 года – Китайская Республика), Россия (до 1991 года – СССР), Франция, – напоминает генерал. – И если одна из них накладывает вето, блокируются любые решения Совбеза. Что периодически и делает Россия".

Правильно, по словам Василия Богдана, был поставлен вопрос о необходимости скорейшего освобождения украинских заложников, об агрессивных действиях России в Крыму касательно крымскотатарского населения, украиноязычного населения, касательно превращения Крыма в огромную военно-морскую базу. И, конечно, верно акцентировалось внимание на незаконных действиях РФ во время выборов в Госдуму – привлечении к ним Крыма и в ОРДЛО.

"Все эти вопросы необходимо ставить, к их решению нужно привлекать международное сообщество и ООН. Это правильно, – уверен генерал. – Но есть и ряд замечаний. Очевидно, не следовало президенту увязывать покушение на Шефира с вопросами реформирования в Украине. И заявлять, что это покушение – цена за то, что страна преображается. Это выглядело неуместным. В итоге у критиков всё больше аргументов задаваться вопросами: не инсценировка ли это, не приурочено ли это ЧП к тому, чтобы президент именно так выступил на ГА, еще больше привлекая внимание к Украине? Резануло ухо, когда президент, говоря о проблемах, связанных с оккупированными территориями, не назвал четко страну-оккупанта. Просто сказал, что это страна, которая является постоянным членом Совбеза ООН. А надо было четко говорить, что это – Россия. Потому что такая нечеткость нивелирует сказанное ранее – о важности привлечения международного сообщества к борьбе с российской агрессией. А так будто есть какие-то нюансы, которые позволят спекулировать на этом".

Также генерал уверен, что говоря о реформе ООН, президенту следовало акцентировать, что агрессивное поведение России должно подтолкнуть к вопросу о смене устава ООН, о реформировании формулы вето, когда один член Совбеза может заблокировать решение, важные для мира и отдельных стран.

"Мы заинтересованы, чтобы наш президент выглядел достойно, чтобы к его словам прислушались. Но некий флер прежней деятельности Зеленского в шоу-бизнесе остается с ним до сих пор, – считает Василий Богдан. – И он мешает серьезно воспринимать конструктивные идеи, заявления, которые он делает. Шоуменские приемы снижают значимость сказаного и вызывают недоумение у субъектов международной политики. Плюс – дают дополнительные козыря оппонентам, в том числе в РФ, чтобы приуменьшать роль Украины на международной арене".

Ранее издание "Комментарии" писало, что Зеленский снова заявил об идее двойного гражданства.









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