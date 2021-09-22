«Олигархи наняли бы более профессионального стрелка»: эксперты рассказали, кто стоит за расстрелом авто Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с расстрелом в среду, 22 сентября, машины, в которой находился его первый помощник и друг Сергей Шефир. Глава государства пообещал, что "ответ будет сильным". Что это может быть за ответ? Как теперь могут лечь карты в политическом пасьянсе Украины? Найти ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" помогли эксперты.

Место расстрела авто Сергея Шефира Фото: ТСН

Всё выглядит как просто запугивание. И скорее из экономических мотивов, нежели из политических

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что следует рассматривать две версии покушения – экономическую или политическую. И делать какие-то выводы, ответы, после расследования.

"К сожалению, вижу, что сейчас идет перекос в сторону политической версии. И теперь следствию придется нелегко. Политика начинает неприкрыто влиять на расследование, – отмечает Олег Стариков. – Между тем, с учетом того, что идет перераспределение рынков, "потоков", есть люди, которые недовольны. И не обязательно, что тут замешана группа олигархов. У олигархов хватило бы денег нанять соответствующего стрелка, более профессионального. Или бы закрыли вопрос раз и навсегда с помощью гранатомета. А так всё выглядит как просто запугивание. И скорее из экономических мотивов, нежели из политических. К примеру, кому-то что-то Шефир пообещал – и не выполнил".

По мнению эксперта, разговоры о "руке Кремля" – глупость. Он считает, что стреляли точно наши. Вопрос – кто, зачем и каковы будут последствия.

Олег Стариков прогнозирует, что грядет закручивание гаек. Как Порошенко незадолго до старта избирательной кампании, понимая, что не останется президентом, пытался ввести военное положение, специально направив украинские корабли через Керченский пролив. Но те представители власти были "комсомольцы", а эти – "пионеры". Ума у них меньше. Просто копируют, что делали "старшие товарищи". Только не с таким размахом. Могут в скором будущем внесудебным способом, через СНБО, опять начать закрывать какие-то каналы, арестовывать какое-то имущество, счета, "назначать" виновных. Денег больше выделят на Управление госохраны, на силовиков.

"Скорее всего, будут в режиме "бешеного принтера" принимать закон по олигархам – вне соответствующих процедур и так далее. Вот очень это всё напоминает, как Порошенко, когда нужно было продавить нужный закон, выпускал вперед ошалевшего Турчинова, который начинал кричать "а то Путин нападет!". И принимали всё, что им надо… Всё происходящее рано или поздно приведет к грядущей уголовной ответственности тех, кто сейчас всё это накручивает, раскачивает ситуацию. Понятно, когда они уже будут не при власти", – отметил эксперт.

Если бы Шефира реально хотели убить, то выстрелы пришлись бы не по водительскому месту, а по пассажирскому, где сидел Шефир

Нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что история с расстрелом машины Шефира выглядит очень подозрительной.

"Если бы Шефира реально хотели убить, то выстрелы пришлись бы не по водительскому месту, а по пассажирскому, где сидел Шефир. Поэтому я бы рассматривал эту стрельбу или как некое предупреждение Шефиру из-за каких-то разборок внутри команды Зеленского, или как инсценировку покушения", – говорит эксперт.

Вторая версия, по его словам, тем более вероятна, что стрельба по автомобилю Шефира произошла накануне голосования в Верховной Раде за законопроект об олигархах.

"И теперь эта стрельба будет подаваться Банковой как повод для того, чтобы еще больше "закрутить гайки" во взаимоотношениях со всеми недовольными властью, – предполагает Евгений Филиндаш. – Под крики: "олигархи начали войну против честного Зеленского! Встанем горой на защиту президента!" будут приняты законопроект об олигархах и другие сомнительные решения, которые при иных обстоятельствах было бы проблематично протащить через Верховную Раду".

Не позавидуешь тем людям, которые ввязались в эту абсолютно ненормальную игру

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает: "Мы видим, что уже множество конспирологических теорий возникло. Разные оппозиционные группы предлагают свои версии. Шефир и Зеленский связывают всё происходящее с политической деятельностью. Причем Шефир, судя по сказанному им, связывает обстрел машины не столько со своей политической деятельностью, сколько со своеобразным давлением на президента. Что ему таким образом передавали некое предупреждение".

Комментируя обещанный Зеленским "сильный ответ", эксперт отметил, что для нового главы МВД Дениса Монастырского будет в некотором роде индикатором, делом чести – максимально быстро дать результат по расследованию. Причем провести его максимально прозрачно.

"Думаю, Зеленский имел в виду следующее: если будут установлены заказчики и ими, к примеру, окажутся люди, которым новые санкции, новая политика власти реально помешала (и они решили таким образом запугать, президента, в том числе) – по ним ответ будет жестким. Отмечу, что Зеленский начал свое обращение с того, что это покушение не только на политика, но и на его друга. То есть, для него это еще и личная история, – акцентирует Борис Тизенгаузен. – И я не завидую тем людям, которые ввязались в эту абсолютно ненормальную игру. И надеюсь, что в ближайшее время мы получим информацию не только об исполнителях, но и о заказчиках".

Ранее эксперты рассказали порталу "Комментарии", о чем говорит расстрел машины с Шефиром и как могут события развиваться далее.

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