Власть — народу: какие вопросы будут выносить на референдумы в Украине

Законы о референдумах в Украине позволят украинцам инициировать решение проблемных вопросов на местном и на общенациональном уровне. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.



Референдум в Украине. Фото: Слово и дело

"Народовластие, волеизъявление людей, те проблемы, которые они считают важными, которые не поднимает государство, они могут сами инициировать. Эту возможность — инициирование вопроса мы и предоставили законом о референдуме", — отметил президент.

По его словам, формат референдума может быть инициирован украинцами.

"Что касается изменений в Конституцию, например, то это уже может быть инициатива президента Украины. И такие вопросы есть. К референдумам я бы относился очень и очень осторожно", — сказал Зеленский.

Он анонсировал, что вскоре в парламент поступит законопроект о местных референдумах.



"Всегда на местах люди знают свои местные проблемы гораздо лучше, чем мы все в других городах и селах. Я позавчера передал законопроект о местных референдумах Руслану Стефанчуку. Руслан подаст его на рассмотрение Верховной Рады Украины. Эти референдумы будут чаще по инициативе именно местных людей. Это очень важно. Это и есть народовластие", — пояснил глава государства.

Решение ситуации на Донбассе может быть вынесено на всеукраинский референдум, считает Зеленский. Это самый важный на сегодня вопрос и в Офисе президента предполагают такой сценарий.



"Я уверен, что через некоторое время мы представим на суд общества референдум именно с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработают другие", — резюмировал Зеленский.

Президент Украины также рассказал, почему нет прогресса по Донбассу. Зеленский объяснил, почему пригласил на встречу президента РФ Владимира Путина и анонсировал борьбу с олигархами с помощью нового закона.

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