Власть — народу: какие вопросы будут выносить на референдумы в Украине

BTC/USD
41983.45
ETH/USD
2938.89
LTC/USD
224.84
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Наталья Некрасова
Законы о референдумах в Украине позволят украинцам инициировать решение проблемных вопросов на местном и на общенациональном уровне. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Референдум в Украине. Фото: Слово и дело
По его словам, формат референдума может быть инициирован украинцами.
Он анонсировал, что вскоре в парламент поступит законопроект о местных референдумах.
Решение ситуации на Донбассе может быть вынесено на всеукраинский референдум, считает Зеленский. Это самый важный на сегодня вопрос и в Офисе президента предполагают такой сценарий.
Президент Украины также рассказал, почему нет прогресса по Донбассу. Зеленский объяснил, почему пригласил на встречу президента РФ Владимира Путина и анонсировал борьбу с олигархами с помощью нового закона.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости