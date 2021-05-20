logo
Русский Українська

BTC/USD

41983.45

ETH/USD

2938.89

LTC/USD

224.84

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Власть — народу: какие вопросы будут выносить на референдумы в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Власть — народу: какие вопросы будут выносить на референдумы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие вопросы люди смогут выносить на референдумы

сегодня, 16:13
Автор:

Наталья Некрасова

Законы о референдумах в Украине позволят украинцам инициировать решение проблемных вопросов на местном и на общенациональном уровне. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Власть — народу: какие вопросы будут выносить на референдумы в Украине

Референдум в Украине. Фото: Слово и дело

"Народовластие, волеизъявление людей, те проблемы, которые они считают важными, которые не поднимает государство, они могут сами инициировать. Эту возможность — инициирование вопроса мы и предоставили законом о референдуме", — отметил президент.

По его словам, формат референдума может быть инициирован украинцами.

"Что касается изменений в Конституцию, например, то это уже может быть инициатива президента Украины. И такие вопросы есть. К референдумам я бы относился очень и очень осторожно", — сказал Зеленский.

Он анонсировал, что вскоре в парламент поступит законопроект о местных референдумах.

"Всегда на местах люди знают свои местные проблемы гораздо лучше, чем мы все в других городах и селах. Я позавчера передал законопроект о местных референдумах Руслану Стефанчуку. Руслан подаст его на рассмотрение Верховной Рады Украины. Эти референдумы будут чаще по инициативе именно местных людей. Это очень важно. Это и есть народовластие", — пояснил глава государства.

Решение ситуации на Донбассе может быть вынесено на всеукраинский референдум, считает Зеленский. Это самый важный на сегодня вопрос и в Офисе президента предполагают такой сценарий.

"Я уверен, что через некоторое время мы представим на суд общества референдум именно с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработают другие", — резюмировал Зеленский.

Президент Украины также рассказал, почему нет прогресса по Донбассу. Зеленский объяснил, почему пригласил на встречу президента РФ Владимира Путина и анонсировал борьбу с олигархами с помощью нового закона.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ