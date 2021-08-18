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Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента

Зеленский инициирует внеочередное заседание парламента для рассмотрения законопроекта о большом гербе

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей

Глава государства Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание парламента для рассмотрения законопроекта о большом гербе. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил у себя в Twitter нардеп Ярослав Юрчишин.

Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" может стать настоящим тестом для монобольшинства, ведь для принятия законопроекта нужно минимум не 226 голосов, а конституционное большинство, то есть 300 голосов. Иными словами, помимо президентской фракции "Слуга народа" должны добавить свои голоса представители других политических сил. Но для принятия в первом чтении вполне хватит и 226 голосов, которые с легкостью найдут в "Слуге народа", а вот дальше – задача со звездочкой для Офиса президента.

Раннее говорилось, что парламентарии прервут свои каникулы и соберутся под куполом Верховной Рады 23 августа для принятия резолюции по итогам саммита "Крымской платформы".

Читайте также на портале "Комментарии" — в президентском рейтинге снова без изменений. На первом месте по-прежнему действующий глава государства Владимир Зеленский. Ближайший его оппонент пятый президент Петр Порошенко занимает вторую строчку рейтинга. К таким выводам пришли социологи соцкомпании SOCIS. 19,5% хотят видеть Владимира Зеленского седьмым президентом Украины. 14,3% хотят, чтобы седьмым главой государства стал лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко.

Портал "Комментарии" также сообщал – экс-глава МИД Украины Климкин дал дельный совет президенту Зеленскому перед встречей с президентом США Джо Байденом, до которой осталось чуть более 10 дней.


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Источник: https://twitter.com/yarlyur/status/1427695365768286210?s=25&fbclid=IwAR2vwEJ_1MTyDZW-AZA4QkWA5Boeo9JDvdBRJfBluNmZxVEMaFVfGNsHSH0
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