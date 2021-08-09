logo
Русский Українська

BTC/USD

46002.92

ETH/USD

3152.31

LTC/USD

167.22

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика выборы Зеленский и Порошенко в лидерах президентского рейтинга, – опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский и Порошенко в лидерах президентского рейтинга, – опрос

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур вышли бы Зеленский и Порошенко

сегодня, 20:45
Автор:

Кравцев Сергей

Если бы так случилось и выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то 19,5% среди всех респондентов отдали бы свои голоса за нынешнего президента страны Владимира Зеленского. 14,3% готовы вновь видеть на этом посту пятого президента и лидера "ЕС" Петра Порошенко. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты запроса соцкомпании SOCIS. 

Зеленский и Порошенко в лидерах президентского рейтинга, – опрос

Порошенко и Зеленский. Фото: Украинская правда

Социологи отмечают, что опрос был проведен с 29 июля по 3 августа нынешнего года. Также отмечается, что примерно на одном и том же уровне президентские позиции у представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Юрия Бойко, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и Игоря Смешко из партии "Сила и честь". Им всем поровну доверяют 6,7%. 

Что же касается партийных предпочтений украинцев, то безоговорочным лидером остается президентская "Слуга народа" с 18,6%. На втором месте идёт оппозиционная "Европейская Солидарность". Её готовы поддержать 13,7%. Далее идет "ОПЗЖ" 11,5% и "Батькивщина" с 7,6%. "Сила и честь" замыкает первую пятёрку, имея 5,7%. Остальные политические силы не набирают 5% минимально необходимых для попадания в Верховную Раду. Социологи отмечают, что опрос не проводился в Автономной Республике Крым, а также в ОРДЛО. Всего свои ответы дали 2 тысячи наших соотечественников с разных регионов Украины.

Читайте также ранее портал "Комментарии" информировал, что согласно опросу КМИС в парламент попадают пять партий. Пятерка "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "ЕС", "Сила и честь" не изменилась.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-poroshenko-lidiruyut-prezidentskom-1628506526.html
Теги:
comments

Обусуждения

Иван

сегодня, 20:05

Потрібні ще новіші обличчя!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ