Зеленский и Порошенко в лидерах президентского рейтинга, – опрос

Если бы так случилось и выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то 19,5% среди всех респондентов отдали бы свои голоса за нынешнего президента страны Владимира Зеленского. 14,3% готовы вновь видеть на этом посту пятого президента и лидера "ЕС" Петра Порошенко. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты запроса соцкомпании SOCIS.

Порошенко и Зеленский. Фото: Украинская правда

Социологи отмечают, что опрос был проведен с 29 июля по 3 августа нынешнего года. Также отмечается, что примерно на одном и том же уровне президентские позиции у представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Юрия Бойко, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и Игоря Смешко из партии "Сила и честь". Им всем поровну доверяют 6,7%.

Что же касается партийных предпочтений украинцев, то безоговорочным лидером остается президентская "Слуга народа" с 18,6%. На втором месте идёт оппозиционная "Европейская Солидарность". Её готовы поддержать 13,7%. Далее идет "ОПЗЖ" 11,5% и "Батькивщина" с 7,6%. "Сила и честь" замыкает первую пятёрку, имея 5,7%. Остальные политические силы не набирают 5% минимально необходимых для попадания в Верховную Раду. Социологи отмечают, что опрос не проводился в Автономной Республике Крым, а также в ОРДЛО. Всего свои ответы дали 2 тысячи наших соотечественников с разных регионов Украины.

Читайте также ранее портал "Комментарии" информировал, что согласно опросу КМИС в парламент попадают пять партий. Пятерка "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "ЕС", "Сила и честь" не изменилась.

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