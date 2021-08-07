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Главная Новости Политика внешняя политика Климкин: Зеленский должен понять, что развести Байдена невозможно
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Климкин: Зеленский должен понять, что развести Байдена невозможно

Павел Климкин рассказал с чем президент Зеленский готовится ехать на встречу с Байденом

сегодня, 20:00
Автор:

Кравцев Сергей

Остается меньше месяца до даты официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, но до сих пор неизвестно с чем глава украинского государства собрался ехать в США, нет даже приблизительной повестки дня. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 каналу" рассказал экс-глава МИД Украины, дипломат Павел Климкин.

Климкин: Зеленский должен понять, что развести Байдена невозможно

Павел Климкин - фото liga.net

Он отметил, у нас внутри страны до сих пор нет дискуссии относительно того, с чем президент Владимир Зеленский собирается ехать в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Это не обсуждается в стране и люди до сих пор не знают, с какими предложениями, требованиями или вопросами поедет Зеленский. Также было в преддверии визита Зеленского в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В итоге Зеленский с Меркель провели неплохой разговор, но вот результатов этого разговора нет никаких. 

По словам Павла Климкина, он лично очень хотел бы, чтобы Владимир Зеленский поехал к Джо Байдену, но не пытался как-то "развести" американского президента, потому что это невозможно. Дипломат пояснил, нынешняя администрация Белого Дома очень хорошо знает Украину, плюс у Байдена на столе лежит досье на тех людей, которые сегодня во власти в Украине. 

Павел Климкин спрогнозировал, что основной разговор, конечно же, будет тет-а-тет. Американцы будут пытаться понять, а действительно ли Зеленский хочет перезагрузить систему в Украине. 

"На самом деле в мире очень сложно найти похожего человека, как Байден, который очень много знает о политике Украины, его не разведешь. Невозможно сказать: "вы нам, а мы вам". Вот так с американцами 100% не работает. Это с Путиным можно так говорить. Когда Байден с Путиным встретились в Женеве, тогда они строили диалог "мы вам, а вы нам", по этих вопросах мы договорились, а по этих не договорились. А в данном случае во время визита Зеленского в Белый дом игра с нулевой суммой не работает", – рассказал Климкин.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее Павел Климкин заявил, что США могут "поставить на паузу" Украину.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BwODgtANhts
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