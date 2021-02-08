Видеоролик Зеленского: что не так сделал президент в своем обращении и сработает ли оно

Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик с обращением к украинцам о закрытии телеканалов. В нем глава государства "прошелся" по ОПЗЖ и Евросолидарности. Какие смыслы заложены в этом послании? На кого направлены? Сработают ли они? На эти вопросы "Комментарии" отвечали вместе с экспертами.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Зеленский понизил уровень послания, упомянув Порошенко

По мнению аналитика, кандидата политических наук Олеси Яхно, уровень в целом правильного послания Зеленского был понижен им же, когда действующий президент упомянул предшественника – Порошенко.

"Зеленский четко, с политической точки зрения, обозначил свою позицию в отношении людей, которые являются собственниками попавшего под санкции холдинга. В отличие от многих его предыдущих роликов – своевременное обращение. Другое дело, что в этой же ситуации, обращаясь к Порошенко, Зеленский понизил уровень этого обращения", — считает Олеся Яхно.

Она утверждает, что Зеленский должен был четко обращаться к гражданам. А не к политическим оппонентам, превращая объединяющую ситуацию (когда представители практически всех политлагерей, кроме, понятно, ОПЗЖ, поддержали санкции) в разъединяющую.

"Сейчас задаются вопросы, почему Порошенко не закрыл эти каналы в свою каденцию, почему Зеленский не сделал это, допустим, год назад? С моей точки зрения, были причины – и политические, и геополитические. Сам факт, что указ принят на основании решения СНБО от 2018 года, демонстрирует не то чтобы преемственность, но — объективность ситуации", — отмечает аналитик.

Олеся Яхно уверена, что в обращениях президента неправильно упоминать оппонента.

"Ты – уже глава государства, не субъект избирательного процесса, ты не участвуешь в выборах. Но этого, похоже, никак не могут понять у Зеленского, снова и снова закладывая в ролики фамилию Порошенко, — подчеркивает аналитик. — Если бы Зеленский сказал больше по теме борьбы с российской и пророссийской пропагандой, с тем, что важно сделать после закрытия ряда телеканалов — это принесло бы больше пользы. А так – такое впечатление, что у него какой-то комплекс. Порошенко это не убавляет рейтинга, Зеленскому — убавляет, показывает, что в голове у него всё еще находится фигура пятого президента. И это демонстрирует не самодостаточность, политическую незрелость нынешнего главы государства".

Зеленский утратил значительную часть электората, введя санкции против телеканалов

Политолог, эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай подчеркивает, что введя санкции против нардепа Тараса Козака, что повлекло, по сути, закрытие трех оппозиционных каналов, Зеленский утратил значительную часть своего электората на Юго-Востоке и, частично, в Центре.

"В то же время, он не приобрел сторонников на Западе Украины. Поэтому его недавнее видеообращение было направлено на возвращение (насколько это возможно) симпатий жителей южных и восточных регионов, — считает Валентин Гайдай. — Президент начал его с демонстрации книжек Михаила Булгакова, которые якобы попали под запрет в Украине, само обращение было на русском, что, по идее, должно расположить настроения русскоязычной части страны".

В то же время, отмечает эксперт, Зеленский подверг критике и Порошенко, что может расцениваться как заигрывание и с его электоратом. Мол, Порошенко не смог закрыть "пропагандистские пророссийские СМИ", а я смог.

"Но вряд ли это будет иметь широкий успех. Доверие к Зеленскому сильно подорвано, а это видеообращение не имело широкий резонанс — и не было массово донесено к общественности", — считает Валентин Гайдай.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, чем обернется для Украины закрытие каналов Медведчука.





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