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Зеленский на русском языке раскритиковал Порошенко и Рабиновича и рассказал о манипуляциях в СМИ

Президент назвал причины введения санкций, рассказал несколько историй и процитировал Булгакова

сегодня, 22:01
Автор:

Оленка Клочко

Зеленский записал традиционное обращение в своем влоге на YouTube, но на нетрадиционном языке — на русском.

Зеленский на русском языке раскритиковал Порошенко и Рабиновича и рассказал о манипуляциях в СМИ

Зеленский записал видео про санкции Фото: YouTube

Свой выбор языка в качестве основного для этого выпуска Зеленский объяснил тем, что именно на этом языке все это время гражданам "вливали в уши потоки лжи", поэтому и развенчивать он ее будет правдой на русском языке.

"Я хочу, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая в силу разных причин относится к украинскому с опаской и наивно верит, что если "на русском и по телеку", то это правда", — призвал Президент.

Он критически отозвался о распространенных в СМИ утверждениях о притеснениях русского языка и показал приобретенные накануне книги Булгакова и Акунина, демонстрируя таким образом, что новости о запрете этих авторов в Украине являются пропагандой.

Отдельно он перечислил манипуляции от партии ОПЗЖ, которые транслировались на закрытых им каналах: о хищении земли, о повышении тарифов, и о гражданской войне.

"Я присягал украинскому народу и обязался защищать суверенитет Украины, поэтому все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой — все они представляют угрозу нашей стране, поэтому страна будет с ними бороться. Как президент я обязан и буду действовать всеми доступными мне законными средствами, в том числе с помощью санкций ", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, единственная причина закрытия телеканалов — это закон 2014 года "О санкциях", а также информация СБУ и СНБО, а отнюдь не критика власти на этих телеканалах.

Особое внимание Зеленский посвятил представителям ОПЗЖ и "Европейской солидарности". Президент сообщил, что никакие обвинения и оскорбления Рабиновича или любого другого его не задевают. Он также саркастически отозвался относительно претензий Петра Порошенко на статус "отца нации" и указал на манипуляции и двойные стандарты в комментариях его партии о ситуации с закрытием каналов.

"С вами всем давно все понятно", — подчеркнул он.
В довершение Президент сообщил, что санкции поддержали США, ЕС и G7, и призвал украинцев научиться отличать правду ото лжи.

Напомним, за несколько часов до этого секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал закрытие трех каналов Тараса Козака и рассказал об основных угрозах от информационной пропаганды.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jxlG6HMUC4c
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