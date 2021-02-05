Зеленский на русском языке раскритиковал Порошенко и Рабиновича и рассказал о манипуляциях в СМИ

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Оленка Клочко
Зеленский записал традиционное обращение в своем влоге на YouTube, но на нетрадиционном языке — на русском.
Зеленский записал видео про санкции Фото: YouTube
Свой выбор языка в качестве основного для этого выпуска Зеленский объяснил тем, что именно на этом языке все это время гражданам "вливали в уши потоки лжи", поэтому и развенчивать он ее будет правдой на русском языке.
Он критически отозвался о распространенных в СМИ утверждениях о притеснениях русского языка и показал приобретенные накануне книги Булгакова и Акунина, демонстрируя таким образом, что новости о запрете этих авторов в Украине являются пропагандой.
Отдельно он перечислил манипуляции от партии ОПЗЖ, которые транслировались на закрытых им каналах: о хищении земли, о повышении тарифов, и о гражданской войне.
Особое внимание Зеленский посвятил представителям ОПЗЖ и "Европейской солидарности". Президент сообщил, что никакие обвинения и оскорбления Рабиновича или любого другого его не задевают. Он также саркастически отозвался относительно претензий Петра Порошенко на статус "отца нации" и указал на манипуляции и двойные стандарты в комментариях его партии о ситуации с закрытием каналов.
Напомним, за несколько часов до этого секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал закрытие трех каналов Тараса Козака и рассказал об основных угрозах от информационной пропаганды.
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