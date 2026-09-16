В Украине возникает все больше громких скандалов и разоблачений на топорные власти — коррупция в Офисе президента, министерствах, нарушение законов и т.д. Все это бросает тельная президента Украины Владимира Зеленского. И хотя сам Зеленский уверяет, что не владел информацией о действиях должностных лиц, эксперты отмечают, что это результат управления. Искусственный интеллект проанализировал, почему "сыпется" вертикаль Зеленского и назвал главную ошибку президента.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot считает, что главная ошибка Зеленского – ставка на личную лояльность вместо сильной институциональной системы. По версии чат-бота, такая модель могла работать до тех пор, пока у президента был высокий кредит доверия, но война, коррупционные скандалы, проблемы с восстановлением и общественная усталость сделали ее значительно менее устойчивой.

В результате парламент, правительство и другие государственные структуры, по мнению Copilot, оказались недостаточно самостоятельными. А когда возникает проблема на самом высоком уровне, ее последствия быстро распространяются на всю систему. То есть главный риск – в том, что вертикаль сильно зависит от одной политической фигуры, а не от правил и институтов, способных работать независимо.

Чат-бот Grok также поставил в центр личную лояльность, но сделал акцент на кадровой политике и утрате доверия внутри самой системы.

Чат-бот считает, что влияние во власти в значительной степени зависело от близости к Банковой, в то время как профессиональность якобы не всегда была главным критерием. Пока общество давало властям кредит доверия, эта конструкция оставалась стойкой.

Но кадровые скандалы и антикоррупционные расследования, по оценке Grok, показали слабость фундамента. Особенно показательным чат-бот считает ситуацию с независимыми антикоррупционными органами.

В то же время сам факт работы НАБУ и САП свидетельствует, что эти институты продолжают расследовать дела чиновников. В первом полугодии 2026 года НАБУ сообщило о резонансных расследованиях в сферах энергетики, обороны и высокопоставленных должностных лиц.

Чат-бот DeepSeek фактически повторил главное заключение двух других моделей: проблема, по его мнению, заключается в чрезмерной централизации и ручном управлении.

Чатбот утверждает, что вместо усиления государственных институтов значительная часть управленческих процессов концентрировалась в Офисе президента. Поэтому любой серьезный сбой в центре способен бить по всей конструкции.

Отдельно DeepSeek увязывает проблему с коррупционными скандалами. По его мнению, когда общество видит подозрения в отношении представителей власти или приближенных к ней людей, это автоматически бьет по доверию ко всей вертикали.

Главную ошибку Зеленского DeepSeek формулирует как выбор между сохранением контроля и развитием институтов – и считает, что предпочтение было отдано первому.

Все три чата сходятся в основном: чрезмерная централизация власти сделала систему зависимой от президента и узкого круга людей вокруг него. Разница лишь в акцентах: Copilot говорит о слабости институтов, Grok – о лояльности и кадровых решениях, DeepSeek – о ручном управлении и концентрации полномочий.

В то же время, это именно аналитические оценки чат-ботов, а не установленный факт о "сыпучести" вертикали. Украинское законодательство предусматривает отдельные полномочия президента, парламента и других государственных институций, а независимость антикоррупционных органов остается отдельным предметом политической и общественной дискуссии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за что, по словам нардепа Гончаренко, приговорили к заключению "друга" Зеленского.



