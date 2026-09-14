“Це вирок Зеленському”: нардеп розповів, за що засудили до ув'язнення “друга” президента

Народного депутата засудили до 9 років ув’язнення. Це вже не перший вирок парламентарям чинного скликання, до того ж тим, хто у 2019 році обирався під “прапорами” “Слуги народу”.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що "друг" Зеленського отримав 9 років в'язниці з конфіскацією майна. Політик зазначив, що Вищий антикорупційний суд виніс вирок чинному народному депутату Олександру Юрченку. Вирок суду, за словами Гончаренка, 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна і ще заборона на три роки після цього займати посади.

“Ну це реально такий жорсткий, поки найжорсткіший вирок, який отримали чинний народний депутат. А перед тим був інший слуга народу Гунько. Той отримав 7 років, а потім в апеляції домігся зменшення до чотирьох років. Юрченко теж, очевидно, буде подавати в апеляцію… ”, — зауважив політик.

Нардеп поділився своєю думкою, хто насправді несе відповідальність за таких нардепів.

“Пам'ятаєте, як Зеленський говорив Порошенко, що я ваш вирок. Так от, здається, вот це вирок. І це вироки не тільки Юрченку і не тільки Гунько. Це вирок самому Зеленському, бо саме Зеленський привів всіх цих людей до влади. Бо саме Зеленський цих людей відібрав, попросив людей їх підтримати, і вони обралися по мажоритарних округах від “Слуги народу” в парламент”, — переконаний Гончаренко.

Політик нагадав, щодо Юрченка було провадження — він вкрав в магазині 4 пляшки пива.

“Далі він стає народним депутатом. Далі справа НАБУ, де він вимагав 10 000 дол. за те, що він подасть законопроєкт про переробку твердих відходів. А ще 200 000 доларів просив на своїх колег по комітету, щоб їм роздати і далі, щоб проводити цей закон. Далі був спійманий, далі підозра, далі ця справа тягнулася, далі повномасштабна війна”, — розповів коротку хронологію подій Гончаренко.

Зараз, як зазначив політик, Юрченко не у “Слузі народу”, а в групі “Відновлення України” разом з ОПЗЖ.

Гончаренко переконаний, що нести відповідальність має саме президент, враховуючи ту кількість гучних корупційних справ з топпосадовцями.

“Зеленський каже — нічого не знаю, нічого не розумію, ні до чого не причетний. Вірите, хто такий Вова з четвертим будиночком із “Династії”? І ми всі з вами розуміємо, хто такий Вова. І Вова чудово розуміє, що ми з вами розуміємо, але далі шиє нас усіх у дурні. А мав нести відповідальність за це. Колись він просив народ голосувати за Юрченка, Гунька і інших, а тепер він навіть не виходить і не каже: "Знаєте, помилився, бачите ці...". Він просто робить вигляд, що ну а що? Ну так і треба…”, — зауважив політик.

За його словами, добре, що з’являються реальні вироки. Однак підсумував — чи ці вироки дійсно сьогодні тим, хто не просто виконавець, а тим, хто всю цю систему створив.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які жорсткі вимоги нардепи висунули Зеленському.



