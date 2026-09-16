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Зеленському час визнати очевидне: експерт назвав головну помилку президента

Політтехнолог Постернак розповів про головну помилку президентів України

16 вересня 2026, 15:21
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Кречмаровская Наталия

Вертикаль влади президента України лихоманить. Ситуація, яка призвела до скандалу з уже колишнім генпрокурором Русланом Кравченком, на думку нардепів, показує втрату контролю Офісом президента.

Зеленському час визнати очевидне: експерт назвав головну помилку президента

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак зазначив, що президент України Володимир Зеленський має сам пояснити свої кроки щодо кадрових змін. 

За його словами, уже накопичилось чимало питань до президента — Міндіч, Мудра, Галущенко, Микитась, зараз тепер вже генпрокурор Кравченко. 

“І наче цей список нескінченний. А це все б'є по особистих перспективах Зеленського у його планах, у його символічному йому саморозумінню себе в історії. Він вже ввійде в історію однозначно не тільки українську, а й світову”, — зазначив експерт.

Постернак зауважив, що варто було б провести чесну розмову. За його словами, коли у Леоніда Кучми запитували про Павла Івановича Лазаренка, то тоді Кучма відповів: “Це моя найбільша кадрова помилка”, зазначив експерт. Ющенко, за його словами, називав своєю основною помилкою Юлію Тимошенко.

Політтехнолог припустив, що якби у Зеленського запитали, кого він вважає своєю найбільшою кадровою помилкою, то там би було багато людей. 

“Я думаю, починаючи з Баканова і закінчуючи останніми справами”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за оцінкою народних депутатів Україні уже на межі. Парламентарі наголошують на необхідності якщо не заміни, то хоча б переформатування влади. У Раді вказали, що корупційні скандали підривають як стійкість всередині країни, так і авторитет на міжнародній арені.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_aLBuJel6fg&t=1955s
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