В Україні виникає все більше гучних скандалів та викриттів на топрівні влади — корупція в Офісі президента, міністерствах, порушення законів тощо. Все це кидає тільна президента України Володимира Зеленського. І хоча сам Зеленський запевняє, що не володів інформацією про діяння посадовців, експерти зазначають, що це результат управління. Штучний інтелект проаналізував, чому “сиплеться” вертикаль Зеленського та назвав головну помилку президента.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що головна помилка Зеленського — ставка на особисту лояльність замість сильної інституційної системи. За версією чат-бота, така модель могла працювати доти, доки президент мав високий кредит довіри, але війна, корупційні скандали, проблеми з відновленням та суспільна втома зробили її значно менш стійкою.

У результаті парламент, уряд та інші державні структури, на думку Copilot, виявилися недостатньо самостійними. А коли виникає проблема на найвищому рівні, її наслідки швидко поширюються на всю систему. Тобто головний ризик — у тому, що вертикаль сильно залежить від однієї політичної фігури, а не від правил та інституцій, здатних працювати незалежно.

Чат-бот Grok також поставив у центр особисту лояльність, але зробив акцент на кадровій політиці та втраті довіри всередині самої системи.

Чат-бот вважає, що вплив у владі значною мірою залежав від близькості до Банкової, тоді як професійність нібито не завжди була головним критерієм. Поки суспільство давало владі кредит довіри, ця конструкція залишалася стійкою.

Але кадрові скандали та антикорупційні розслідування, за оцінкою Grok, показали слабкість фундаменту. Особливо показовою чат-бот вважає ситуацію з незалежними антикорупційними органами.

Водночас сам факт роботи НАБУ і САП свідчить, що ці інституції продовжують розслідувати справи високопосадовців. У першому півріччі 2026 року НАБУ повідомило про резонансні розслідування у сферах енергетики, оборони та щодо високопосадовців.

Чат-бот DeepSeek фактично повторив головний висновок двох інших моделей: проблема, на його думку, полягає у надмірній централізації та ручному управлінні.

Чат-бот стверджує, що замість посилення державних інституцій значна частина управлінських процесів концентрувалася в Офісі президента. Через це будь-який серйозний збій у центрі здатен бити по всій конструкції.

Окремо DeepSeek пов'язує проблему з корупційними скандалами. На його думку, коли суспільство бачить підозри щодо представників влади або наближених до неї людей, це автоматично б'є по довірі до всієї вертикалі.

Головну помилку Зеленського DeepSeek формулює як вибір між збереженням контролю та розбудовою інституцій — і вважає, що перевага була віддана першому.

Усі три чат-боти сходяться в основному: надмірна централізація влади зробила систему залежною від президента та вузького кола людей навколо нього. Різниця лише в акцентах: Copilot говорить про слабкість інституцій, Grok — про лояльність і кадрові рішення, DeepSeek — про ручне управління та концентрацію повноважень.

Водночас це саме аналітичні оцінки чат-ботів, а не встановлений факт про "сипучість" вертикалі. Українське законодавство передбачає окремі повноваження президента, парламенту та інших державних інституцій, а незалежність антикорупційних органів залишається окремим предметом політичної та суспільної дискусії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що, за словами нардепа Гончаренка, засудили до ув’язнення “друга” Зеленського.



