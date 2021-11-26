Вероятность вторжения РФ может быть ежедневно, - Зеленский

Вероятность полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины существует ежедневно. Однако наше государство готово к любой эскалации. Об этом государственный глава Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

"Я считаю, что такая вероятность (полномасштабного вторжения — ред) может быть ежедневно, но сегодня происходит устрашение с некоторых площадок, из средств массовой информации, что завтра будет война. Что мы должны знать — мы полностью контролируем наши границы, и полностью готовы к любой эскалации", – сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что государство ежедневно получает данные не только украинской разведки, а также от разведок стран-партнеров, поддерживающих Украину в военном, техническом, финансовом плане.

"Но в первую очередь мы должны рассчитывать только на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная", — отметил гарант.

Отметим, что в Офисе президента анонсировали трехчасовой пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", в котором принимают участие представители украинских и международных СМИ.

Напомним, что ранее эксперты для издания "Комментарии" оценили вероятность российского вторжения. В частности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков выразил мнение, что в Кремле могут пойти на открытое вторжение, если Украина развернет масштабные военные действия на оккупированных территориях.

"Комментарии" также писали, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором привел список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Владимира Зеленского. Эксперты рассказали, чего ожидать от мероприятия, а также какие важные вопросы могут быть подняты.

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