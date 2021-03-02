Вероятность отставки Ермака: какой дорогой идет Зеленский - мнения экспертов

Появилась информация о том, что глава Офисе президента Украины Андрей Ермак может лишиться своей должности. Якобы его сменит начальник Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк. "Уйдут" ли Ермака или это очередные слухи? Что может подтолкнуть Зеленского к очередной смене главы ОП? Кто еще может скоро покинуть ряды властьимущих? На эти вопросы порталу "Комментарии" отвечали эксперты.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Есть два фактора, которые показывают, что Ермак может уйти

Политолог Виктор Таран подчеркивает: "Последние 1,5 месяца показали, что Андрей Ермак выпадает из одобрений ключевых решений. В первую очередь, речь идет о санкциях, которые вводятся через СНБО. Также он фактически отстранен от идеи "Форума 30", равно как от самих форумов".

По мнению эксперта, видя такую свою отстраненность, Ермак пытается вернуться в поле зрения. В частности, дал интервью Atlantic Council, где пытался показать, что влияет на политические процессы.

"Но есть два фактора, которые влияют на то, что Зеленский недоволен Ермаком. И показывают, что тот может уйти. Когда Ермак стал главой ОП, он обещал помочь урегулировать российско-украинское противостояние на Востоке. В частности, уверял, то сможет в краткосрочный период договориться с РФ о мире и интеграции Донбасса. Второй фактор – повышение антироссийских настроений у нашего ключевого партнера – США – после прихода Байдена. Это уже отразилось и на внутренней повестке Украины. Поскольку Ермак не решает этих ключевых решений, есть необходимость его поменять под новые задачи, которые встают перед Офисом президента", — поясняет Виктор Таран.

Он напоминает, что в последнее время риторика Зеленского напоминает риторику Порошенко: Украине надо ПДЧ с НАТО, усилить военное и экономическое сотрудничество с нашими ключевыми западными партнерами, Россия срывает все попытки достичь мира. "Под такую риторику нужен новый человек, — уверен политолог. — Кто он будет и когда – пока сказать сложно. Не исключаю, что когда у Зеленского будет настроение для этого, будет соответствующая эмоциональная волна – ей смоет и Ермака. И спонтанно же возможно назначение нового человека". Зеленский решил пойти по дорожке громких отставок

Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что после очередных социологических замеров, показавших, что рейтинг Зеленского отправился в "крутое пике", последний решил что-то менять.

"Так как у Зеленского нет ни опыта, ни способностей, ни интуиции, он решил пойти по уже протоптанной дорожке — громкие отставки. Поэтому в данной ситуации нельзя исключать абсолютно ничего, — размышляет эксперт. — Вероятность отставки Ермака — 50 на 50. Тут ситуация очень скользкая, ибо вряд ли найдется еще один человек, способный не только войти в доверие Зеленского, а еще и терпеть его".

По мнению Богдана Мирошникова, возможная отставка Ермака — это только верхушка айсберга.

"Сейчас разве что глава МВД Аваков может быть уверен в своем будущем. Сидит он в своем кресле крепко, а если и сменит его – разве что на премьерское. Печальное будущее у нынешних премьера Шмыгаля и министра здравоохранения Степанова. Эта парочка никому не нужна, более того — лично для Зеленского оба крайне токсичны. Как и генпрокурор Венедиктова. Конечно, теплая ванная от окружения Зеленского в куче с пулом блогеров Банковой замыливают глаза президенту. Но даже он не мог не заметить с десяток тысяч человек под своей администрацией. Именно улица подталкивает Зеленского к мысли об очередной смене фигур во власти", — считает эксперт.

Он не исключает, что дальнейшие проблемы Зеленского таковы, что после всего ему останется разве что сбежать.

"Ставленник Ахметова – Шмыгаль – точно покинет кабинет премьера, а дела Антоненко и Стерненко придется закрывать, свалив все на Венедиктову. А там и Аваков вытащит с пыльного шкафа "Национальный корпус". Дальше — коллапс судебной системы, окончательный раскол партии и досрочные парламентские выборы, — прогнозирует Богдан Мирошников. — Не завидую я президенту. Но Зеленский сам на это всё подписался".





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