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В Офисе президента раскрыли зарплату Ермака, Тимошенко и Татарова

У Ермака насчитывается 9 заместителей

сегодня, 18:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Государственном управлении делами раскрыли размеры заработной платы главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, а также его заместителей, среди которых Кирилл Тимошенко, Олег Татаров и другие. Об этом в ГУД сообщили в ответ на запрос журналиста "Комментариев".

В Офисе президента раскрыли зарплату Ермака, Тимошенко и Татарова

Фото: ОП

Сообщается, что за декабрь 2020 года Андрей Ермак заработал 45 тысяч 917 гривен, из которых 28000 – должностной оклад, а оставшаяся часть суммы составила должностные оклады. В январе 2021 года Ермак заработал 46 тысяч 28 гривен.

Заместитель Ермака Игорь Жовква в декабре и январе заработал по 45 тысяч 167 гривен.

Другом замглавы ОП Юрий Костюк за декабрь и январь заработал по по 38 тысяч 117 гривен.

Зарплата зама Ермака Кирилла Тимошенко за декабрь и январь составила 37 тысяч 117 гривен и 74 тысячи 391 гривна соответственно.

Заместитель главы Офиса Андрей Смирнов заработал 38 тысяч 117 гривен в декабре и январе.

Роман Машовец заработал 45 тысяч 167 гривен в декабре и январе.

Зарплата Юлии Ковалив за декабрь 2020 года составила 50 тысяч 562 гривны.

Юлия Соколовская за декабрь 2020 года заработала 54 тысячи 256 гривен, а за январь – 41 тысячу 717 гривен.

Скандально известный Олег Татаров в декабре заработал 36 тысяч 288 гривен, а в январе 27 тысяч 216 гривен.

Заместитель Ермака Юлия Свириденко в январе заработала 38  тысяч 993 гривны.

Справка: Андрей Ермак возглавляет Офис президента Украины с февраля 2020 года. Он заменил на этой должности Андрея Богдана, который был главой Офиса с весны 2019 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кому из политиков доверяют украинцы.

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Обусуждения

Ерофей

сегодня, 18:52

Ага! У Тимошенко Кирюши появился особняк под Киевом , стоимостью в 150миллионов долларов именно за счет зарплаты? Или помог голубой дружбан с Укравтодора?

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