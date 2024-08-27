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В Украине появится специфическое министерство: Зеленский рассказал, чем оно займется

В Украине этой осенью может появиться министерство единства

сегодня, 15:44
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Кравцев Сергей

Институт, который должен обеспечить единство граждан Украины за рубежом, может появиться уже осенью этого года. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине появится специфическое министерство: Зеленский рассказал, чем оно займется

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер заявил, что Министерству иностранных дел не хватает ресурсов для поддержки 7,5 миллиона украинцев, которые находятся за рубежом.

Владимир Зеленский также добавил, что, если не вывести из тени налогоплательщиков, Украина столкнется с серьезными вызовами после войны.

"Нам нужно вернуть взрослое население, детей в Украину. Нам нужно принять решение осенью", — подчеркнул президент.

Отметим, в ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что благодаря операции ВСУ в Курской области Украина отвела угрозу оккупации части Харьковской, Сумской и Черниговской области.

Глава украинского государства признал, что лишь очень узкий круг людей знал об этой операции и, как показало время, это стало оказалось большим плюсом. 

"Безусловно, есть цели, которые я могу сказать. И безусловно есть цели, о которых я не могу сказать. Курская операция несколько вещей принесла. Прежде всего, оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферной зоны на Харьковщине, а затем на севере, не знали конкретики, но понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах", – рассказал Владимир Зеленский.

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