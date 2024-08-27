Зачем была нужна Курская операция: Зеленский назвал цели, которые уже достигнуты

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Кравцев Сергей
Благодаря операции ВСУ в Курской области Украина отвела угрозу оккупации части Харьковской, Сумской и Черниговской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства признал, что лишь очень узкий круг людей знал об этой операции и, как показало время, это стало оказалось большим плюсом.
Президент сообщил, что о намерениях россиян сообщали разведки Украины и стран Запада.
В ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что западные партнеры, как и раньше, уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России.
Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Более того, проводя операцию в Курской области Украина как раз и хочет склонить Москву к переговорам. Фактически похожий тезис повторили в материале "The Times". Журналисты отметили, что в том случае, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории. Учитывая несговорчивость Кремля, есть ли у Украины шанс таким образом усадить РФ за стол переговоров, отказавшись от части своих ультиматумов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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