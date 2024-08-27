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Зачем была нужна Курская операция: Зеленский назвал цели, которые уже достигнуты

Президент заявил, что Украина не могла не реагировать на информацию украинской и западных разведок

сегодня, 15:02
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Кравцев Сергей

Благодаря операции ВСУ в Курской области Украина отвела угрозу оккупации части Харьковской, Сумской и Черниговской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зачем была нужна Курская операция: Зеленский назвал цели, которые уже достигнуты

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства признал, что лишь очень узкий круг людей знал об этой операции и, как показало время, это стало оказалось большим плюсом.

"Безусловно, есть цели, которые я могу сказать. И безусловно есть цели, о которых я не могу сказать. Курская операция несколько вещей принесла. Прежде всего, оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферной зоны на Харьковщине, а затем на севере, не знали конкретики, но понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что о намерениях россиян сообщали разведки Украины и стран Запада.

"Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и не оккупации Черниговщины. Более того, разбила немалое количество войск… разбила серьезную группировку", — сказал украинский лидер.

В ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что западные партнеры, как и раньше, уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Более того, проводя операцию в Курской области Украина как раз и хочет склонить Москву к переговорам. Фактически похожий тезис повторили в материале "The Times". Журналисты отметили, что в том случае, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории. Учитывая несговорчивость Кремля, есть ли у Украины шанс таким образом усадить РФ за стол переговоров, отказавшись от части своих ультиматумов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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