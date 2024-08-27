Зеленский рассказал, обсуждение какого вопроса западные партнеры избегают всеми способами

Западные партнеры уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства признал, что западные лидеры пытаются не говорить с ним на тему приминения западного оружия по территории России.

"Но я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", — высказался Владимир Зеленский, дав понять, что дипломатические "игры" в общении с западными союзниками никуда не исчезли.

Отметим, украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Читайте также на портале "Комментарии" - российско-украинская война продолжается, а с ней и продолжаются фактически мольбы Киева к основным партнерам – позволить бить западным оружием по РФ. Однако в Вашингтоне, Берлине в очередной раз заявили, что об этом не может быть и речи. К тому же неприятно удивила позиция уже нового британского правительства, где также против того, чтобы ВСУ могли бить ракетами Storm Shadow по территории РФ. Что на самом деле происходит? Чем можно объяснить позицию наших западных партнеров, которые должны понимать, что только защищаясь, Украине войну не выиграть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



