logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, обсуждение какого вопроса западные партнеры избегают всеми способами
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, обсуждение какого вопроса западные партнеры избегают всеми способами

Удары вглубь РФ по-прежнему непростая тема в разговорах с западными союзниками

сегодня, 14:50 comments1790
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Западные партнеры уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, обсуждение какого вопроса западные партнеры избегают всеми способами

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства признал, что западные лидеры пытаются не говорить с ним на тему приминения западного оружия по территории России.

"Но я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", — высказался Владимир Зеленский, дав понять, что дипломатические "игры" в общении с западными союзниками никуда не исчезли.

Отметим, украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Читайте также на портале "Комментарии" - российско-украинская война продолжается, а с ней и продолжаются фактически мольбы Киева к основным партнерам – позволить бить западным оружием по РФ. Однако в Вашингтоне, Берлине в очередной раз заявили, что об этом не может быть и речи. К тому же неприятно удивила позиция уже нового британского правительства, где также против того, чтобы ВСУ могли бить ракетами Storm Shadow по территории РФ. Что на самом деле происходит? Чем можно объяснить позицию наших западных партнеров, которые должны понимать, что только защищаясь, Украине войну не выиграть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости