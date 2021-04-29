В Украине появился новый праздник - указ Зеленского

Отныне 25 мая украинцы будут отмечать новый профессиональный праздник — День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Соответствующий указ государственного главы Владимира Зеленского опубликован на сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Согласно информации, новый праздник установлен в стране, "учитывая значение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, ее информационного пространства".

Этот указ вступает в силу со дня его обнародования, то есть с 29 апреля.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для установления мира на Донбассе необходима политическая воля другой стороны. По мнению Зеленского, решение России об отводе войск от украинских границ снижают напряжение. Глава Украины отметил, что конфликт на Донбассе — это единственная война в Европе. Поэтому он допускает возможность расширения форматов переговоров.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля заявил, что готовится его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мол, он поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента РФ по поводу организации встречи. Наше издание узнало у экспертов, где и при каких условиях может состояться эта встреча и может ли вообще. Например, политолог Кирилл Сазонов не верит в вероятность встречи украинского и российского президентов в обозримой перспективе. Детальнее читайте в материале.

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