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Зеленский сказал, что нужно для мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что конфликт на Донбассе - единственная война в Европе

28 апреля 2021, 12:59
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для установления мира на Донбассе необходима политическая воля другой стороны. Об этом он сказал в интервью газете La Repubblica, передает Офис президента.

Зеленский сказал, что нужно для мира на Донбассе

Зеленский. Фото: ОПУ

По мнению Зеленского, решение России об отводе войск от украинских границ снижают напряжение. Но президент подчеркивает: "Нужно оценивать этот процесс по его результатам — напряжение сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено".

Глава Украины отметил, что конфликт на Донбассе — это единственная война в Европе. Поэтому допускает возможность расширения форматов переговоров.

"Любая война, и война на Донбассе не исключение, дестабилизирует и весь наш регион, негативно влияет на Европу в целом. А региону нужны стабильность и мир, чтобы развиваться. Гарантий спокойствия и полной безопасности на континенте не будет до тех пор, пока нет мира в Украине", — рассказал Зеленский.

По его словам, Украина знает, как достичь мира, "но нужна политическая воля другой стороны".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным точно состоится. Местом для переговоров Украина предлагает выбрать Ватикан, который, по мнению гаранта, соответствует намерениям о диалоге и мире.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", должно пройти заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором попытаются согласовать дополнительные меры по контролю за режимом прекращения огня. Эксперты оценили шансы согласовать новое перемирие и назвали, риски, которые могут быть, учитывая настойчивое желание Кремля вывести официальный Киев на прямые переговоры с ОРДЛО.


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Источник: https://president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-gazeti-la-repubblica-68185
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