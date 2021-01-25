В "Слуге народа" рассказали, что подарят Зеленскому на день рождения

В парламентской фракции "Слуга народа" рассказали о том, что депутаты собираются подарить Президенту Украины Зеленскому, который сегодня отмечает 43 день рождения. О подарке гаранту рассказала замглавы провластной фракции Евгения Кравчук, передает издание УНН.

Президент Зеленский. Фото: Instagram

По словам Кравчук, подарок народных избранников президенту будет очень символичным. Она отметила, что члены фракции активно поздравляют Зеленского, однако о каком-то особом подарке речь не идет, ведь президент сам просил, чтобы это не выглядело, как массовое дарение презентов.

Тем более, отметила Евгения Кравчук, есть определенные ограничения, связанные с антикоррупционным законодательством.

Она сказала, что от фракции будет символический подарок, а всех тех, кто хотел поздравить Зеленского, он попросил перечислить деньги на счет коммунальной больницы в родном городе президента — Кривом Роге.

Кравчук не рассказала, какой именно подарок фракция приготовила для Зеленского, так как это будет сюрприз.

Политик подчеркнула, что лучшим подарком Зеленскому будет то, если депутаты будут единогласно голосовать за президентские инициативы в Парламенте на этой неделе, а также за кадровые назначения, которые он поддерживает.

Кравчук рассказала, что уже перевела деньги на счет больницы в Кривом Роге.

Напомним, что сегодня Владимиру Зеленскому исполняется 43 года. В день рождения Президента "Комментарии" собрали фотографии Зеленского из детства и молодости, а также рассказали интересные факты из жизни гаранта.

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Мнения экспертов насчет того, насколько Зеленский зависим от украинских олигархов.





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