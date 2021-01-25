Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото)

Сам Зеленский опубликовал фото из спортивного зала в своем Instagram и написал, что ему 43 по паспорту, однако 30 лет в душе.





Интересные факты из жизни шестого Президента Украины:





– В детстве Зеленский четыре года жил в Монголии, так как его отец Александр участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината в городе Эрдэнэт.

– В 1997 году, в возрасте 21 года Зеленский создал команду КВН "95-й Квартал", которую назвал в честь района в центре Кривого Рога, он был автором большинства номеров и капитаном команды.

– Владимир Зеленский снялся более чем в 10 художественных фильмах.

– Президент никогда не играл роли на украинском языке, однако сообщал, что с 2017 года активно изучает язык с репетитором.

– Перед тем, как победить на выборах Президента в 2019 году Зеленский играл президента Украины в сериале "Слуга народа", где его персонажем был учитель истории Василий Голобородько, случайно ставший главой государства.

– Во время предвыборной кампании в 2019 году неоднократно заявлял, что в случае победы идет на одну президентскую каденцию, так как считает, что 5 лет вполне достаточно, чтобы изменить страну.

– С первой леди Украины Еленой Зеленской он познакомился еще в школе.

– По настоянию отца Зеленский пошел учиться на юриста, а не режиссера (как сам того хотел), однако никогда не работал по специальности.















