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Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото)

Очень редкие фото Зеленского из прошлого

сегодня, 10:42
Автор:

Гриниченко Дима

25 января Президент Украины Владимир Зеленский отмечает 43 день рождения. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Мы решили собрать фотографии гаранта из детства и юности, показав, как он изменился с тех пор.

Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото)

Зеленский в детстве и молодости

Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото) - фото 2
Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото) - фото 3
Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото) - фото 4
Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото) - фото 5
Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото) - фото 6
Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото) - фото 7
Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото) - фото 8
Зеленский отмечает 43 день рождения: как Президент выглядел в детстве и молодости (Фото) - фото 9
Сам Зеленский опубликовал фото из спортивного зала в своем Instagram и написал, что ему 43 по паспорту, однако 30 лет в душе.

Интересные факты из жизни шестого Президента Украины:

– В детстве Зеленский четыре года жил в Монголии, так как его отец Александр участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината в городе Эрдэнэт.
– В 1997 году, в возрасте 21 года Зеленский создал команду КВН "95-й Квартал", которую назвал в честь района в центре Кривого Рога, он был автором большинства номеров и капитаном команды.
– Владимир Зеленский снялся более чем в 10 художественных фильмах.
– Президент никогда не играл роли на украинском языке, однако сообщал, что с 2017 года активно изучает язык с репетитором.
– Перед тем, как победить на выборах Президента в 2019 году Зеленский играл президента Украины в сериале "Слуга народа", где его персонажем был учитель истории Василий Голобородько, случайно ставший главой государства.
– Во время предвыборной кампании в 2019 году неоднократно заявлял, что в случае победы идет на одну президентскую каденцию, так как считает, что 5 лет вполне достаточно, чтобы изменить страну. 
– С первой леди Украины Еленой Зеленской он познакомился еще в школе.
– По настоянию отца Зеленский пошел учиться на юриста, а не режиссера (как сам того хотел), однако никогда не работал по специальности.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский пригласил американского изобретателя Илона Маска в Украину.

Также Зеленский рассказывал украинцам о том, как сэкономить на коммунальных услугах



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