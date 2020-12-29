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Сколько раз отдыхал Зеленский в этом году

В 2020 году Президент Украины отдыхал не менее пяти раз

сегодня, 13:15
Автор:

Кириєнко Анна

Журналист Сергей Руденко подсчитал, сколько раз отдыхал президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году. Результаты мужчина обнародовал на своей странице в Фейсбуке.

Сколько раз отдыхал Зеленский в этом году

Сколько отдыхал Зеленский в 2020 году. Фото: eg.ru

Оказалось, что в этом году глава государства отдыхал минимум пять раз.

Впервые отдых Зеленского начался с 31 декабря 2019 и продолжался до 2 января 2020. Он проводил время в Буковеле Ивано-Франковской области.

Его второй отпуск длился с 2 по 9 января. Тогда Владимир Зеленский отправился в Оман, чем вызвал возмущение граждан.

Третий раз президент отдыхал на "даче Хрущева". Она расположена на острове Бирючий в Херсонской области. Это было летом с 19 до 29 июля.

Свой четвертый осенний отпуск Зеленский провел на Закарпатье в санаторном комплексе "Деренивская Купель".

Некоторые пользователи в комментариях под постом отметили, что пребывание президента в больнице "Феофания" также можно считать отпуском, однако вынужденным. Тогда Владимир Зеленский заразился коронавирусом.

Напоминаем, что на зимние праздники президент вместе со своей семьей планирует отдыхать в западной резиденции в Гуте Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

Также сайт "Комментарии" рассказывает мнения экспертов, насколько зависим Зеленский от олигархов. По словам советника председателя Офиса президента Михаила Подоляка, ни с кем из олигархов или крупных бизнесменов у президента Владимира Зеленского нет таких дружеских отношений, чтобы они влияли на его решения. Другие мнения читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/3788057104550089
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