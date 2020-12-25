Насколько зависим Зеленский от олигархов: мнения экспертов

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что ни с кем из олигархов или крупных бизнесменов у президента Владимира Зеленского нет таких дружеских отношений, чтобы они влияли на его решения.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

Он также утверждает, что система агрессивно сопротивляется, она воюет против Зеленского, но не сможет его сломать. Действительно ли Зеленский так независим и так несгибаем разбирались украинские эксперты.



"Ничто иное, как обычный пиар"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что утверждения, высказанные Подоляком по поводу Зеленского, никакого смысла, кроме пиара, не несут.

"В действительности, мы при Зеленском видели огромное количество лоббистских решений в пользу олигархов, которые оформлялись преимущественно через суды. Зеленский в любой момент мог их остановить. Он имеет все возможности ликвидировать изрытые коррупцией суды. Ему по Конституции и закону для этого нужно всего лишь консультация с Высшим советом правосудия и решение парламента. Но он этого ничего не делает, и в результате государство несёт огромные потери в пользу олигархов. А значит, все разговоры о его отстраненности от олигархов — неправда", — уверен Александр Палий.

Что касается несгибаемости Зеленского... Об этом, по мнению эксперта, могут свидетельствовать только дела, а не слова.

"Пока Зеленский особо ничему твердо не противостоял, из того, что могло быть реально опасным, — поясняет Александр Палий. — Мы видели его гневные осуждения удобных, а не реальных противников — например, водителей-дальнобойщиков. Но дальнобойщики — это не Коломойский и не Ахметов…"

"Влияние олигархов на принятие решений все так же велико"

По мнению политконсультанта, главы Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко, линия "система сопротивляется Зеленскому" будет появляться всё чаще в публичной коммуникации Офиса и "инсайдах" пропрезидентских экспертов.

"Это — своего рода ответ на вопросы о разочаровании гражданами в проекте "Слуга народа". Ответ на вопрос о конкретных достигнутых успехах, который очень немногочисленны", — говорит эксперт.

Касаемо коммуникации с олигархами, Ярослав Божко призывает вспомнить недавний кейс списания долгов Укрнафте в интересах Игоря Коломойского.

"Долги копились там с начала 2000-х и составляли около 30 млрд грн, — отмечает эксперт. – Можно вспомнить и непрозрачные закупки на Укрзализныце в интересах Пинчука, и многое другое… Всё это говорит о реальном влиянии олигархических групп на принятие решений в Украине. Очевидно, что Офис президента будет это скрывать и вести публичную коммуникацию, будто этого нет. Однако целый ряд и кадровых назначений, и закупок, и конкретных решений дают понимание, что не сам Зеленский является в полной мере конечным бенефициаром своего политического проекта".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Укрaины Влaдимир Зeлeнcкий дал большое интервью американской газете The New York Times, в котором обсудил важные вопросы в развитии государства. Он рассказал, когда в нашей cтрaне пoбедят oлигархoв и коррупцию. По словам государственного главы, представители олигархии являются членами парламента, и в их владении находятся всe тeлeвизиoнные группы.





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