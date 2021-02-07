В "Слуге народа" прокомментировали импичмент Зеленскому

В партии "Слуга народа" прокомментировали инициативу фракции "ОПЗЖ" об инициировании импичмента Президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как он ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112, NewsOne и Zik. Ою этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает пресс-служба партии "Слуга народа".

Зеленский. Фото: ОП

По его словам, в заявлении "ОПЗЖ" о том, что они собираются объявить импичмент Зеленскому нет ни юридической, ни политической почвы. Вениславский отметил, что Президент Зеленский не боится импичмента, иначе бы не инициировал принятие соответствующего закона.

Он подчеркнул, что Зеленский уверен, что все его действия будут идти в соответствии с законом Украины.

Вениславский сказал, что "ОПЗЖ" не имеет необходимого количества голосов для того, чтобы запустить процедуру импичмента, так как для этого необходимо конституционное большинство в парламенте (300 депутатов), а для объявление самого импичмента 375 голосов нардепов.

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что для импичмента необходимо создать ВСК в Раде в составе 150 депутатов, которых нет у "ОПЗЖ".

Вениславский также отметил, что Зеленский действовал в соответствии с законом и Конституцией, когда накладывал санкции на Тараса Козака и его активы, а все заявления "ОПЗЖ" назвал политическими спекуляциями.

После наложения санкций на Тараса Козака нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович сообщил с трибуны Рады, что они собираются инициировать процедуру импичмента Зеленскому, а самого президента назвал "фашистским дьяволом".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Зеленский первые поговорит с Байденом.

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