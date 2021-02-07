Стало известно, когда Зеленский впервые поговорит с Байденом

Язык
Coinspot 07.02.2021
BTC/USD
39406.76
ETH/USD
1637.52
LTC/USD
153.59
НБУ 07.02.2021
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке первого телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского и нового президента США Джо Байдена. Об этом глава украинского МИДа рассказал в интервью "Радио Свобода".
Байден. Фото: Reuters
По его словам, на сегодняшний день уже обсуждается дата первого телефонного разговора глав США и Украины, который произойдет в будущем.
Кулеба сказал, что уже состоялись первые переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Глава МИДа заявил, что это сигнализирует о том, что Украина остается приоритетом для американцев, что наша страна очень ценит. Он отметил, что в разговоре с Блинкеном поднял вопрос разговора Зеленского и Байдена.
Кулеба сказал, что сейчас Байден занимается внутренними проблемами США, однако его разговор с Зеленским несомненно состоится.
Министр заявил, что сейчас по дипломатическим каналам прорабатывается возможная дата разговора президентов.
Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков.
Официально Байден вступил в должность 20 января 2021 года. Он стал самым пожилым президентом США на момент инаугурации, возглавив Белый дом в возрасте 78 лет.
Байден также был вице-президентом в администрации президента США Барака Обамы, который занимал эту должность с 2008 по 2016 годы. В частности, Байден выступал в украинском парламенте в 2015 году.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кулеба рассказал о реакции России на блокировку телеканалов Медведчука.
Также читайте, почему Украина не получит безвизовый режим с США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости