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Стало известно, когда Зеленский впервые поговорит с Байденом

Сейчас Байден занимается внутренними вопросами США

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке первого телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского и нового президента США Джо Байдена. Об этом глава украинского МИДа рассказал в интервью "Радио Свобода".

Стало известно, когда Зеленский впервые поговорит с Байденом

Байден. Фото: Reuters

По его словам, на сегодняшний день уже обсуждается дата первого телефонного разговора глав США и Украины, который произойдет в будущем.

Кулеба сказал, что уже состоялись первые переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. 

Глава МИДа заявил, что это сигнализирует о том, что Украина остается приоритетом для американцев, что наша страна очень ценит. Он отметил, что в разговоре с Блинкеном поднял вопрос разговора Зеленского и Байдена.

Кулеба сказал, что сейчас Байден занимается внутренними проблемами США, однако его разговор с Зеленским несомненно состоится.

Министр заявил, что сейчас по дипломатическим каналам прорабатывается возможная дата разговора президентов.

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. 

Официально Байден вступил в должность 20 января 2021 года. Он стал самым пожилым президентом США на момент инаугурации, возглавив Белый дом в возрасте 78 лет.

Байден также был вице-президентом в администрации президента США Барака Обамы, который занимал эту должность с 2008 по 2016 годы. В частности, Байден выступал в украинском парламенте в 2015 году.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кулеба рассказал о реакции России на блокировку телеканалов Медведчука

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/kuleba-navalnyy-putin-medvedchuk-tv/31088414.html
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