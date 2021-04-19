В ОП рассказали, на что готов Зеленский для завершения войны на Донбассе

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о том, на что готов пойти президент Украины для того, чтобы завершить войну на Донбассе, и заявила, что наша страна хочет урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Дом", который вещает на временно оккупированные территории.

Зеленский на Донбассе

По ее словам, Украина собирается и дальше идти по пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе и будет всячески активизировать процессы. Она отметила, что во время переговоров Владимира Зеленского с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркель был поднят вопрос кластеров по мирному урегулированию конфликта. Этот документ предусматривает практические решения, которые приносят конкретные результаты в переговорах для того, чтобы они не шли бесконечно.

Юлия Мендель заявила, что Украина и Европа не заинтересованы в войне и подчеркнула, что Президент Зеленский готов сделать все, чтобы завершить войну на Донбассе как можно скорее.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что может помочь завершить войну на Донбассе.

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